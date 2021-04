La Dre Bonnie Henry et Greta Thunberg recevront des diplômes honorifiques de l'UBC

La militante pour le climat Greta Thunberg et la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, recevront un diplôme honorifique de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) ce printemps.

La médecin hygiéniste en chef recevra un diplôme en science du campus de Vancouver, alors que la jeune environnementaliste suédoise recevra un diplôme en droit du campus de l'Okanagan.

La Dre Henry et Mme Thunberg ont joué un rôle de premier plan au cœur de deux des crises les plus importantes auxquelles nous ayons eu à faire face collectivement : la pandémie et le changement climatique , dit le recteur de l' UBCUniversité de la Colombie-Britannique , Santa Ono, dans un communiqué.

Elles sont vraiment une inspiration pour nous tous , ajoute-t-il.

L'Université de la Colombie-Britannique décerne des diplômes honorifiques à des personnes méritantes qui ont apporté une contribution substantielle à la société .

Les deux personnalités publiques figurent dans une liste qui en comporte 18, dont l'écrivain Esi Edugyan, de Victoria, et Garry Merkel, membre de la Nation Tahltan, qui défend une éducation culturelle pour les peuples autochtones.

Liste complète des personnes nommées  (Nouvelle fenêtre) sur le site de l'UBC (en anglais).