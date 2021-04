Benjamin Deschamps, Révélation Radio-Canada en jazz 2017-2018.

En 2014, le saxophoniste lance What Do We Know (Nouvelle fenêtre) , un premier album annonciateur de la venue d’un grand artiste sur la scène jazz canadienne. L’intuition se confirme avec Demi-nuit (Nouvelle fenêtre) , un excellent disque en formule quintet paru à la mi-avril. Voilà un jazzman aux idées bouillonnantes!

Le Benjamin Deschamps Quintet joue Demi-nuit Photo : Radio-Canada / ICI Musique

C’est par le chemin de la musique classique que Benjamin Deschamps arrive au saxophone. Une passion qui l’amène à poursuivre des études musicales au Cégep de Saint-Laurent, où il découvre le jazz et intègre le Montreal All City Big Band.  (Nouvelle fenêtre) Membre du groupe de 2006 à 2010, Benjamin participe à l’enregistrement de l’album Lulu Hughes and the Montreal All City Big Band. En janvier 2010, le saxophoniste fonde l’Atomic Big Band  (Nouvelle fenêtre) , en faisant appel à l'élite de la relève musicale montréalaise. Deux ans plus tard, il obtient son baccalauréat en interprétation jazz de l’Université McGill, s’envole pour la France afin de participer à la tournée de l’Orchestre jazz 1  (Nouvelle fenêtre) (la crème de la crème des ensembles de jazz universitaires) et, comme si ce n’était déjà pas assez, dirige en même temps le Montreal All City Big Band!

En 2013, Benjamin Deschamps rejoint le groupe Odd Lot de Jacques Kuba Séguin  (Nouvelle fenêtre) (Révélation jazz 2012-2013) pour une tournée en Pologne, puis il crée le Benjamin Deschamps Quartet, avec lequel il décroche le Grand Prix du Festi Jazz de Rimouski  (Nouvelle fenêtre) 2013. C’est d’ailleurs avec son quartet que Benjamin lance What Do We Know en mars 2014. En mars 2016, il reçoit la Bourse de création jazz  (Nouvelle fenêtre) du Conseil des arts de Montréal, et, quelques mois plus tard, il transforme son quartet en quintet, avec lequel il enregistre l’album Demi-nuit, sorti le 14 avril dernier.

C’est avec grand plaisir que nous accueillons Benjamin Deschamps dans son nouveau rôle de Révélation Radio-Canada en jazz. Préparez-vous à découvrir un saxophone puissant et passionné!

