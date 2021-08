Démission du maire de Saint-Ferdinand du comité administratif de la MRC de l'Érable

Yves Charlebois avait acheminé un courriel à des élus de la région, dans lequel il suggérait au préfet d'attacher la directrice [Myrabelle Chicoine] avec du tape électrique et de la corde.

C'était destiné à un de mes collaborateurs, tout simplement , se défend le maire, en ajoutant que le courriel n'aurait pas dû être envoyé à tous les élus. Il soutient par ailleurs qu'il n'avait pas d'intentions malveillantes.

C'est une expression populaire que j'ai sortie, qui était hors contexte, complètement. Et c'était pour dénoncer le fait que la directrice voulait s'approprier d'une subvention sans nous en parler, au préalable.

Le préfet Jocelyn Bédard, quant à lui, soutient que le maire n'avait pas d'autres choix que de quitter son siège au sein du comité administratif.

Il l'a dit ouvertement [ses propos] à la suite d'une recommandation sur un projet qu'elle nous avait donnée. C'est inacceptable de tenir des mots comme ça. Ça provoque de la violence, c'est de l'intimidation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter , martèle-t-il.

Myrabelle Chicoine dénonce pour sa part les propos tenus par le maire, d'autant plus que c'est un élu qui a dit ça . Elle espère que cela lancera un message à ceux qui seraient tentés d'agir de la sort.

Il n'aimerait pas se faire dire cela, mais qu'il ne le dise pas aux autres. Il y a des campagnes comme ça, et on veut que les gens se présentent en politique. Mais je crois qu'en 2021, il y a d'autres façons de faire de la politique, et ce n'est pas celle-ci.

Une citation de :Myrabelle Chicoine, directrice générale du comité d'administration de la MRC de l'Érable