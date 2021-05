La composition du jury du Prix de poésie Radio-Canada 2021 est dévoilée

Le chanteur et poète Benoit Pinette, alias Tire le coyote, la poète Lorrie Jean-Louis et le romancier, essayiste et poète J.R. Léveillé font partie du jury du Prix de poésie Radio-Canada 2021.

Les trois juges devront choisir le meilleur poème ou groupe de poèmes inédits soumis au concours cette année.

La particularité de ce concours, ouvert à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle, est que les textes sont jugés à l'aveugle (les noms ne figurent pas sur les textes).

La date limite pour envoyer un texte est le 31 mai 2021. Les résultats seront dévoilés en novembre 2021.

La lauréate ou le lauréat remportera : une bourse de 6000 $ offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de son texte sur le site Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture de deux semaines au Centre des arts de Banff, en Alberta.

Les finalistes remporteront : une bourse de 1000 $ offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de leur texte sur le site Radio-Canada.ca.

LE JURY DU PRIX DE POÉSIE RADIO-CANADA 2021

L'auteur-compositeur-interprète et poète Benoit Pinette, alias Tire le coyote Photo : Laurence Grandbois Bernard

L'auteur-compositeur-interprète Benoit Pinette, connu sous le pseudonyme Tire le coyote, a fait ses débuts en chanson en 2009 avec la parution d'un microalbum. Quatre albums studio plus tard – dont Désherbage, gagnant du Félix de l'album folk de l'année en 2018 –, Benoit Pinette a publié en janvier son premier livre, un recueil de poésie, La mémoire est une corde de bois d’allumage.

La poète Lorrie Jean-Louis Photo : Étienne Bienvenu

La poète Lorrie Jean-Louis, née à Montréal de parents haïtiens, fait partie du comité éditorial de la revue Liberté. Elle a travaillé en enseignement, en animation, en lecture et en édition. Son premier livre, un recueil de poésie intitulé La femme cent couleurs, lui a valu le prix Œuvre de la relève à Montréal 2020 du Conseil des arts et des lettres du Québec et est finaliste du Prix des libraires 2021.

Le romancier, essayiste et poète J.R. Léveillé Photo : C. Gosselin

L’écrivain J.R. Léveillé, né à Winnipeg, a publié son premier roman, Tombeau, en 1968. Auteur d’une trentaine d'œuvres – poèmes, romans, essais – et lauréat de plusieurs prix, dont le Prix de distinction en arts du Manitoba, il a été membre du conseil d’administration des Éditions du Blé et journaliste à Radio-Canada. Son roman Le soleil du lac qui se couche (2001) a été sélectionné pour Le combat des livres 2020. Ganiishomong ou l’extase du temps, publié l’an dernier, est son roman le plus récent.

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

