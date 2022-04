Vous aimeriez préparer un jambon pour la longue fin de semaine de Pâques? Tirés de nos archives, voici les conseils des gastronomes Daniel Pinard et Richard Bizier.

Entre l’agneau et le jambon pour le repas de la fête de Pâques, Richard Bizier préfère la tradition du jambon de Pâques.

À l’émission Au jour le jour du 23 mars 1989, il présente sa façon de l’apprêter à l’animateur Normand Harvey.

Au jour le jour, 23 mars1989 Photo : Radio-Canada

Le chroniqueur culinaire propose d’abord de faire mijoter le jambon dans l'eau quelques minutes pour en enlever l'excédent de sel.

Il retire par la suite la couenne du jambon qu’il suggère de conserver pour préparer une soupe aux pois.

Dans la mince couche de gras restante, le cuisinier trace des losanges au couteau et pique des clous de girofle.

Le jambon de Richard Bizier Un morceau de jambon de 2,5 à 3 kg

1 litre de bière

Une branche de céleri coupé en morceaux

Une carotte moyenne coupée en rondelles

Un gros oignon coupé en morceaux

Poivre du moulin au goût

12 clous de girofle

80 ml de sirop d'érable

La pièce de viande est ensuite déposée sur un lit de mirepoix, arrosée de bière et badigeonnée de sirop d’érable.

Dépendamment de la taille de notre jambon, on le laissera au four à 350 °F de 2 heures à 3 heures.

Richard Bizier souhaite préparer une sauce à partir de son fond de cuisson. Garder la couenne du jambon, explique-t-il, risquerait de donner une sauce trop grasse ou salée.

Bon matin, 14 avril 1995 Photo : Radio-Canada

À l’émission Bon matin du 14 avril 1995, c’est en direct d’une boucherie que Daniel Pinard prodigue ses conseils pour bien choisir son jambon.

Il faut le commander à l’avance, suggère-t-il à l’animatrice Suzanne Lévesque, car les jambons sur les tablettes sont beaucoup trop maigres.

Contrairement à Richard Bizier, Daniel Pinard se refuse d’enlever la couenne de la pièce de viande.

On ne veut pas payer pour le gras, mais on paye pour le goût, s’insurge-t-il, car un jambon dont on retire la couenne avant la cuisson sera beaucoup trop sec.

« Ça serait tellement meilleur s'il avait la couenne sur le dessus, je vous le jure! » — Une citation de Daniel Pinard

Le jambon de Daniel Pinard Un gros jambon avec la couenne

Une boîte de sirop d’érable

De la moutarde de Dijon

Tout comme son collègue chroniqueur gastronomique, Daniel Pinard recommande de faire d’abord faire cuire le jambon dans l’eau 7 minutes pour en enlever les nitrites.

Son bouillon est cependant assaisonné de moutarde et de sirop d’érable.

Avant de mettre le jambon au four en comptant 7 minutes par livre, Daniel Pinard le badigeonne à nouveau des deux ingrédients.

Le chroniqueur propose finalement une autre option pour les petites familles. Du gigot d’agneau, cette autre tradition pascale, il suggère de trancher des steaks qu’on poêlera avec des têtes d’ail rôties.

Une idée qui pourrait bien répondre aux besoins des cellules familiales confinées en cette Pâques 2021.