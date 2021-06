La Fête nationale sera de nouveau télévisée cette année

Pour la deuxième année consécutive, les Québécois et Québécoises célébreront leur fête nationale devant le téléviseur, en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.

Le spectacle, intitulé Québec tissé serré, sera enregistré cette année à Charlevoix et diffusé sur les ondes des quatre chaînes généralistes québécoises. Ainsi, à l’instar du spectacle Tout le monde ensemble, retransmis en direct le 28 décembre dernier, le gouvernement a confié à Radio-Canada, TVA, Télé-Québec et Noovo la mission de rassembler les Québécois et Québécoises lors d’un rendez-vous unique .

La diffusion du Grande spectacle de la fête nationale du Québec, capté à l’Amphithéâtre de Trois-Rivières, avait rencontré un franc succès, attirant 2,16 millions de téléspectateurs et téléspectatrices.

Si on ne connaît pas encore les détails concernant la personne qui assurera l’animation de cette soirée, ni les artistes qui fouleront la scène, on sait que Jean-François Blais de SISMYK, une filiale de ComediHa!, assurera la mise en scène, la direction artistique et la réalisation de l’émission.