Sylvie Bérubé confirme sa candidature aux prochaines élections

Élue une première fois dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou en octobre 2019, Sylvie Bérubé se dit motivée à poursuivre l’aventure politique.

Ç’a été une décision facile, affirme-t-elle. Oui, on a vécu un défi avec la pandémie, qui est arrivée quelques mois après notre arrivée à Ottawa, mais on a su s’adapter pour continuer le travail dans la circonscription. Je réalise que la vie de députée est exigeante et mouvementée, mais je suis très bien là-dedans.

Des rumeurs font état d’un déclenchement d’élections aussi tôt que ce printemps, mais Sylvie Bérubé n’est pas convaincue que cette hypothèse soit la meilleure.

Je ne pense pas que ça soit le bon moment, surtout qu’on vient d’annoncer qu’on entre dans la troisième vague. Personnellement, je ne crois pas que ça soit pour très bientôt. Le moment n’est pas opportun à travers tout ce qu’on vit présentement.

Le Bloc Québécois n’a pas encore avancé de date pour l’investiture qui devrait confirmer la candidature de Sylvie Bérubé.

Deux candidats conservateurs

Par ailleurs, deux candidats sont sur les rangs pour possiblement devenir député du Parti conservateur du Canada dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou.

Steve Corriveau et Stéphane Landry ont pu exposer leur vision lors d’une assemblée d’investiture, samedi. Les membres devront maintenant voter entre le 4 et le 6 avril pour choisir leur candidat.