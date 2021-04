Djely Tapa, Révélation Radio-Canada en musique du monde 2019-2020

Révélation Radio-Canada en musique du monde, Djely Tapa, est descendante d’une longue lignée de grands griots (ces poètes gardiens de traditions orales remontant au 13e siècle). Elle incarne avec pertinence la féminité et l’africanité, et souhaite amener les traditions africaines avec elle dans le futur, notamment en « maquillant », dit-elle, les musiques maliennes et sahéliennes de quelques teintes de blues, de jazz et d’électro. C’est ce qu’elle nous a fait entendre sur son premier album, Barokan, après avoir été la voix du groupe Afrikana Soul Sister.

Djely Tapa - Départ pour lune Photo : Radio-Canada / Mathieu Dumontier



Sountougoumba Diarra, de son vrai nom, est installée à Montréal depuis une quinzaine d’années. Le métier de griotte, elle l’a appris avec sa famille, notamment avec sa mère – la grande cantatrice malienne Kandia Kouyaté – et sa grand-mère – elle aussi une grande griotte. La scène, elle l’a apprivoisée pour devenir ambassadrice de valeurs universelles, à une époque où les clivages entre les humains sont constamment au cœur de l’actualité.

Voilà pour le résumé biographique. Faites plus ample connaissance avec la Révélation Radio-Canada en musique du monde 2019-2020 en consultant le questionnaire ci-dessous.

Quelle œuvre musicale t’a donné le goût de faire carrière en musique?

Kandia Nana, une chanson du premier album de Kandia Kouyate

Quel est ton souvenir le plus lointain en lien avec la musique?

Je me rappelle que chaque année, Cheick Sissoko organisait une grande rencontre des voix du Kasso. J’y ai accompagné ma grand-mère une fois. Il y avait plus 20 chanteuses qui chantaient à tour de rôle sur le même rythme. J’étais fascinée par cette compétition vocale dans le respect des règles griotiques.

Si tu devais choisir une autre carrière, que ferais-tu et pourquoi?

Assistante sociale, parce je suis une humaniste. Assister, accompagner et protéger des personnes dans le besoin est un travail noble.

Quelle chanson ou œuvre aurais-tu souhaité écrire et pourquoi?

Issado, de Nayaga Bell. Cette chanson décrit exactement ma philosophie des relations parent-enfant et la responsabilité que certains enfants se trouvent à porter quand le parent est handicapé. En Afrique, les enfants dont le parent est handicapé se trouvent privés de leur jeunesse et de leurs droits à l’éducation, comme si eux aussi étaient nés avec un handicap.

Quelle chanson ou œuvre ne te lasseras-tu jamais d’entendre?

(Everything I Do) I Do it For You, de Bryan Adams. C’est la plus belle chanson d’amour, selon moi, et la voix de Bryan est magnifique.

Quelle musique serait-on surpris d’apprendre que tu écoutes?

Saskatchewan, du groupe Les Trois Accords

Qu’est-ce que ton patelin et ses gens t’ont apporté (sur le plan musical ou personnel)?

Je suis née griotte, descendante d’une longue lignée d’illustres griots. Mon héritage est de conserver, de transmettre l’histoire, d’être médiatrice et catalyseur de cohésion sociale. Cet héritage est transmis par la musique, le chant, la danse et la poésie. En étant de la lignée des transmetteurs de la tradition orale, du savoir-faire, du savoir-dire et le savoir se comporter sont la base de notre éducation.

Si ta musique était un mets, qu’est-ce qu’on mangerait?

Une sauce combo au beurre d’arachide sans allergènes

Quelle est ta plus grande fierté (sur le plan musical ou autre)?

Ma plus grande fierté, c’est que tout en respectant la tradition, j’ai créé mon propre style.

Si tu devais choisir une personne avec qui passer une année sur une île déserte, qui serait-ce et pourquoi?

Hawa, ma sœur aînée, car elle pense plus à moi que moi-même.

Quel conseil donnerais-tu à l’enfant que tu étais?

Profite davantage des moments avec ta grand-mère.

Comment te décrirait ton ou ta meilleur.e ami.e?

Trop patiente

Si tu avais carte blanche dans le contexte de ton mandat en tant que Révélation, avec qui voudrais-tu partager la scène ou faire un projet?

Une chanson avec Ginette Reno