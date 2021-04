Michel Louvain n’est plus

Les Lison, Louise, Sylvie, les dames en bleu et des milliers d’autres admiratrices et admirateurs sont en deuil aujourd’hui. Michel Louvain s'est éteint mercredi soir. Il avait 83 ans.

Au début du mois d'avril, il avait été hospitalisé d'urgence pour faire soigner un cancer de l'oesophage.

Il est décédé paisiblement au Centre hospitalier de Verdun, à Montréal, apprend-on dans le communiqué de presse transmis par la compagnie Productions Martin Leclerc.

Dans la missive, on indique que Michel Louvain laisse dans le deuil son conjoint ainsi que ses trois soeurs.

Les réactions n'ont pas tardé à fuser sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré que le Québec perd une idole qui a marqué plusieurs décennies , en parlant aussi du chanteur comme d' un homme professionnel, gentil, respectueux et modeste .

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a évoqué un grand qui nous quitte . C'est tout le Québec qui pleure ce soir son départ. Grâce à son charisme et son audace, il nous aura charmés du début jusqu'à la fin , a-t-elle ajouté.

Le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, parle lui aussi d' un des grands de la scène musicale québécoise . Quelle générosité durant ses 60 ans de carrière! , écrit-il.

De son côté, le député libéral Gaétan Barrette évoque un grand Brossardois, un talent indéniable, une ténacité sans égal, mais surtout une chaleur et une humilité qui auront marqué plus d'une génération .

La Ville de Brossard a par ailleurs annoncé que les drapeaux de l'hôtel de ville seront mis en berne, jeudi, à la suite du décès du chanteur.

La chanteuse Renée Martel, qui a côtoyé Michel Louvain pendant des décennies, parle de ce dernier comme un ami extrêmement précieux .

On s'est connus dans les années 1970, et petit à petit, on est devenus des amis très proches. On fêtait nos anniversaires ensemble. J'ai fait des tournées avec Michel... Pour moi, Michel c'était – et je n'en reviens pas que je parle de lui au passé – quelqu'un d'extrêmement précieux dans ma vie que j'adorais, et que j'adore toujours. Une citation de :Renée Martel

En entrevue sur les ondes de Radio-Canada, Mme Martel a affirmé que Michel Louvain était quelqu'un d'authentique. Il était lui. [...] Je vous le dit, je ne m'attendais pas à finir ma journée comme cela .

C'est extrêmement bouleversant, c'est presque incroyable, j'ai de la misère à le réaliser , en fait, a quant à lui lancé le chanteur Mario Pelchat, qui a collaboré avec Michel Louvain, notamment dans le cadre d'une tournée de spectacles rendant hommage à Charles Aznavour.

Les spectacles devaient reprendre, on avait hâte que ça reprenne après la pandémie, a-t-il continué.

Il était toujours le même homme, le même artiste aimé du public. Quand il arrivait sur scène, c'était systématiquement [l'ovation]. Il avait un accueil extraordinaire , a-t-il dit en ondes sur ICI RDI.

C'était un pur bonheur de partager une scène avec lui. Une citation de :Mario Pelchat

L'animatrice Penelope McQuade lui a rendu hommage sur Twitter : Un vrai gentleman qui n’éludait jamais la profondeur quand elle se pointait en entrevue. J’espère que, peu importe où il est maintenant, on l’a accueilli avec un gin tonic.

Le comédien et animateur André Robitaille a aussi témoigné de sa tristesse sur les réseaux sociaux. J’ai eu la chance d’être près de lui ces dernières années, charmant homme! , a-t-il écrit.

Une vie en chanson

L'artiste a charmé son public sans défaillir pendant plus de 60 ans. À 83 ans, élégant et bien droit, chevelure soignée et sourire resplendissant, le crooner chantait toujours à guichets fermés, faisant de la nostalgie un grand art.

Chanter c’est ma drogue, c’est ma vie. Une citation de :Michel Louvain

C’était d’autant plus vrai qu’il a commencé à chanter en public en intégrant la chorale d’une église de Thetford Mines, où il est né sous le nom de Michel Poulin.

La famille vit difficilement du salaire de mineur d'un père qui se prive de déjeuner pour permettre à Michel et à ses six frères et soeurs de manger.

Malgré tout, on chante chez les Poulin; le père à l’église, et le frère dans les salles de la région. Michel connaît toutes les paroles de ses chansons.

Il est étalagiste dans un magasin du coin et, le soir, il accompagne son frère André-Roch. Il a 17 ans lorsqu’il commence à faire des spectacles le vendredi soir.

À 20 ans, il quitte la maison familiale pour chanter six soirs semaine à l'Hôtel Union de Sherbrooke.

Extrait de l’émission À vous l'antenne, diffusée le 29 septembre 1963

On le remarque, et pas qu’un peu.

Les demoiselles s’affolent lorsqu’il susurre Buenas noches mi amore lors du Gala des splendeurs au Colisée de Québec, en 1958. Ses apparitions publiques déclenchent des émeutes.

Au Palais Montcalm, on le fait sortir par le toit pour descendre la grande échelle des pompiers… leur premier incendie du genre sans doute.

Les succès se suivent  (Nouvelle fenêtre) et le registre de l’État civil cumule les Sylvie, Lison et Louise, ces femmes auxquelles il a dédié des chansons.

Michel Poulin, lui, est devenu Michel Louvain, un nom qu’il a pris d’une enseigne de restaurant près de la gare d’autobus à Montréal.

Un nom qui sonne bien pour un chanteur de charme. Et qui sonne mieux que Michel Pou-léye-ne dans la bouche d’un annonceur anglophone, comme l’expliquait le chanteur.

Des fans toujours

À la fin des années 60, pendant que les vedettes du yé-yé réorientent leur carrière, Michel Louvain garde le cap.

Ses chansons d'amour ne se fanent pas et ses fans sont toujours là.

En 1976, La dame en bleu entre dans sa vie. Et elle y restera.

Elle est présente dans chaque spectacle. Je chanterais La dame en bleu pendant deux heures de temps, ça ferait le show. Ce serait le spectacle , disait le chanteur en riant.

Michel Louvain : après 60 ans de carrière, «le public est toujours là» Photo : Radio-Canada

Il a même un noyau dur d’admiratrices qui seront en vedette, en 2008, dans le documentaire de Claude Demers intitulé... Les dames en bleu.

Invité au Show du Refuge, Michel Louvain aura l’audace d’interpréter La dame en bleu avec … Éric Lapointe, dont la mère adorait la chanson.

La mère de Michel Louvain, elle, disait que son fils était né sous une bonne étoile. Et elle brillait particulièrement fort, le chanteur ayant produit une quarantaine d’albums en carrière.

Il fera aussi quelques animations à la télé.

Hommage à Michel Louvain

Il obtient son premier prix Félix en 2008 pour la meilleure anthologie. En 2014, toute la communauté artistique lui rend hommage au Gala de l’ADISQ.

Il reçoit de nombreux honneurs, notamment pour son implication dans la lutte contre la dystrophie musculaire.

Michel Louvain arborait fièrement ses insignes de l’Ordre national du Québec et du Canada.

Épinglées au revers de son veston, les deux décorations rehaussaient le sourire et l’élégance de ce gentleman crooner.