Le suspect de l'attaque à l'arme blanche de North Vancouver accusé de meurtre

Yannick Bandaogo, 28 ans, est accusé d'avoir poignardé à mort une femme dans la vingtaine. Il a subi une intervention chirurgicale pour soigner des blessures qu'il s'est infligées avant son arrestation.

La vie des six blessés n'est pas en danger et la gravité de leurs blessures varie selon les cas.

Pour l'instant, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) continue à collecter des preuves, à interroger des témoins et à colliger des images de la scène de crime, précise le porte-parole de l'Équipe intégrée d'enquête sur les homicides, le sergent Frank Jang.

On sait ce qui s’est passé, on sait comment et quand ça s’est passé. Notre travail est maintenant de trouver pourquoi. C’est la principale question à laquelle on doit répondre.

Une citation de :Frank Jang, porte-parole de l'Équipe intégrée d'enquête sur les homicides