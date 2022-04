Des élèves de Winnipeg reprennent Baby Beluga en cri et remportent un concours

Leur enseignante, Colleen Omand, raconte que tout a commencé par un cours sur les animaux du Nord. L'un de ses élèves était fasciné par le bébé béluga.

Mme Omand a alors pensé à la chanson en langue anglaise Baby Beluga du chanteur Raffi, dont elle avait une traduction en cri.

La professeure, qui enseigne dans le cadre du programme bilingue cri de l'école depuis sa création il y a quelques années, a commencé à travailler avec les 14 élèves de sa classe pour qu’ils apprennent les paroles.

L'aventure a commencé par un cours sur les animaux du Nord, comme le raconte l’enseignante, Colleen Omand. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Il leur a fallu beaucoup de temps pour s'habituer aux mots, raconte-t-elle. Les mots en cri sont vraiment longs.

Après plusieurs semaines de pratique, Colleen Omand a inscrit les élèves au concours pour interpréter cette chanson.

La vidéo de leur performance a remporté la première place, et le prix de 500 $ servira à financer une soirée pizza ainsi que l’achat de ressources pédagogiques.

Ils ont fait un travail phénoménal, j'étais tellement fière d'eux, affirme Mme Omand. Ils étaient ravis!

L’enseignante, qui a grandi dans la Première Nation crie Kinosao Sipi (également connue sous le nom de Norway House), déclare que de voir l’effet qu’a eu la chanson sur sa petite classe signifiait beaucoup pour elle.

Les courriels et les commentaires sur les médias sociaux ont également afflué, de la part de personnes enthousiastes à l'idée de voir les élèves apprendre cette langue à l'école.

Les élèves ramènent les chansons chez eux et les chantent à leur famille, ce qui me rend encore plus fière , raconte Colleen Omand.

À cause des pensionnats autochtones, notre langue a presque été perdue, ajoute-t-elle. Mais nos élèves vont être ceux qui vont apprendre et transmettre la langue et cela me donne beaucoup d'espoir.

Le succès ne s’est pas arrêté là pour les élèves. Raffi lui-même a entendu parler de la reprise et a posté des commentaires en ligne. C’est l’une des retombées les plus inattendues de toute cette histoire, selon la professeure.

Le chanteur pour enfants s’est dit enchanté de voir la nouvelle version de sa chanson, qui a eu 40 ans l'année dernière.