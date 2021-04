Duel entre la PS5 et la Xbox Series X

La PS5 et la Xbox Series X sont enfin en vente.

Les fabricants japonais et américains ont récemment dévoilé leur nouvelle console de jeux vidéo.

On va s’intéresser à la PS5 et à la Xbox Series X, qui sont désormais disponibles. Enfin… disponible est un grand mot, car vu les faibles quantités de consoles en circulation, on va se contenter de dire qu’elles sont sorties.