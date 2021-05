Procès de Benoit Cardinal : sa conjointe retrouvée dans « un bain de sang »

Le procès de Benoit Cardinal, 34 ans, s’est ouvert jeudi pour le meurtre prémédité de sa conjointe et mère de ses six enfants, Jaël Cantin, au palais de justice de Joliette. Des conflits et des problèmes financiers auraient mené l’accusé à commettre l’irréparable dans la résidence familiale de Mascouche en janvier 2020.