Une mâchoire humaine découverte aux Îles-de-la-Madeleine

Vers 4 h mercredi matin, l’équipage du High Expectation était en mer pour pêcher la palourde, à environ 1 km de Grosse-Île.

C'est à cet endroit que l'équipage a trouvé dans sa cueillette ce qui semble être la partie inférieure d’une mâchoire humaine.

Le porte-parole de la Sûreté du Québec Claude Doiron indique que des photos ont été envoyées à un pathologiste judiciaire qui a confirmé qu’il s’agit bel et bien d’une mâchoire humaine.

L’os sera envoyé au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, à Montréal, pour analyse et pour tenter de voir de qui il pourrait s’agir, si c’est possible.

Une citation de :Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec