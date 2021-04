Ottawa met ses drapeaux en berne pour commémorer le premier décès lié à la COVID-19

Les drapeaux seront en berne jusqu’à dimanche en mémoire de tous les Ottaviens décédés des suites de la maladie.

Jeudi, ce triste bilan atteint 459 décès à Ottawa, selon les autorités de santé publique.

Le maire de la capitale fédérale, Jim Watson, a également organisé un service interconfessionnel, en fin d'après-midi, en l’honneur de toutes les personnes mortes après avoir contracté la COVID-19.

Étaient présents : le maire Jim Watson, la Dre Vera Etches, la cheffe Wendy Jocko, M. François Couillard, le révérend Dr Anthony Bailey, le rabbin Idan Scher et l'imam Samy Metwally. Photo : Radio-Canada / Frederic Pepin

La cérémonie solennelle a eu lieu au coucher du soleil, à 18 h, à la place Marion-Dewar à l’hôtel de ville. Le maire était accompagné entre autres de la médecin-chef en santé publique, la Dre Vera Etches, de la cheffe Wendy Jocko, de la Première Nation algonquine de Pikwàkanagàn, de François Couillard, de la communauté Bahá’íe d’Ottawa, du révérend Dr Anthony Bailey, de l'Église unie Parkdale, du rabbin Idan Scher, de la Congregation Machzikei Hadas, et de l’imam Samy Metwally, de l'Islamic Society of Gloucester.

À lire aussi : Ottawa demande au gouvernement Ford d’étendre la vaccination à ses pharmacies

Nous nous souviendrons de tous ceux et celles qui ont perdu la vie et nous pensons à la famille et aux amis qui sont en deuil de leurs proches , a déclaré le maire Watson, par voie de communiqué.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, à gauche, entouré de représentants de toutes les religions, jeudi, sur la place Marion-Dewar à l’hôtel de ville. Photo : Radio-Canada / Frederic Pepin

Le public était invité à regarder la cérémonie de façon virtuelle sur la page Facebook du maire en raison des restrictions sanitaires liées à la COVID-19.