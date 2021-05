Le CDEA veut faire sauter les barrières pour les femmes entrepreneures

Dans le petit laboratoire de Fatou Tao à Edmonton, la science se marie aux parfums de la Côte d'Ivoire. En juin 2020, elle a lancé sa petite entreprise, Njia-Asili qui vend des produits cosmétiques spécialement conçus pour les cheveux crépus. Ses produits sont 100 % naturels et sont vendus en ligne.

Elle bénéficie depuis quelques mois de l’aide du CDEAConseil de développement économique de l'Alberta . Cela lui permet de concentrer ses énergies sur la création de nouveaux produits.

L’idée, c’est vraiment de me guider, explique-t-elle. Par exemple, en ce moment avec la saison des impôts, j’ai besoin de quelqu’un pour m’aider avec ma comptabilité parce qu’on ne parle plus d’une comptabilité personnelle, mais de celle d’une petite entreprise. On me guide vers les personnes qui peuvent m’aider à réaliser cette partie de mon projet.

C'est le genre de soutien qu'offre la conseillère en entrepreneuriat Carine Ouedrago. Elle rappelle que les femmes ont souvent plus d’obstacles à franchir que les hommes pour se lancer en affaires.

Carine Ouedraogo rappelle que les femmes doivent souvent s'occuper des tâches ménagères en plus de gérer leur entreprise. Photo : Radio-Canada / François Joly

Les femmes souvent nous avons nos obligations familiales qui nous retiennent un peu, précise-t-elle. Nous avons peut-être un peu plus de timidité. Nous avons aussi peu d'accompagnement technique.

Générer la confiance

Le CDEA Conseil de développement économique de l'Alberta offre donc des formations et de l'accompagnement pour répondre à des questions très terre-à-terre, mais aussi pour aider les femmes à se faire confiance.

Souvent, on se dit, oui, je peux faire une chose, qu’on a les bonnes compétences, mais on a encore des doutes, explique Fatou Tao. Est-ce que je pourrais le faire? Comment est-ce que ça va se passer, etc.

Fatou Tao a lancé son entreprise en juin 2020. Photo : Radio-Canada / François Joly

Une soixantaine de personnes ont participé au premier événement virtuel qui a eu lieu début mars.

Carine Ouedraogo ajoute que de nombreuses femmes sont entrepreneures sans le savoir, que ce soit en offrant des services de coiffure ou de traiteur.

Elles n'osent pas par exemple aller s'enregistrer, elles n'osent pas suivre les formations parce qu'elles se disent que ce qu'elles font n'est pas intéressant.