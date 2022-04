Associé au menu de la cabane à sucre, le sirop d’érable est aussi un incontournable dans nos desserts à déguster tout au long de l’année. Tirées de nos archives, voici quelques inspirations des chefs Rollande Desbois, Richard Bizier, Sœur Angèle et Jehane Benoît.

On fait aussi de l’information en format collation.

La cabane à sucre de Sœur Angèle

À l’émission Le train de 5 heures du 12 mars 1986, Sœur Angèle prépare devant le public un véritable marathon de recettes de cabane à sucre.

Œufs dans le sirop, grands-pères, crêpes et oreilles de crisse sont au menu de cette émission thématique animée par Jacques Boulanger.

Aviron sur la rivière des Mille-îles

Ce sont toutes des recettes faciles nous assure la chroniqueuse culinaire. Et tout semble devoir baigner dans le sirop d’érable…

Pour les œufs dans le sirop, Sœur Angèle suggère tout de même d’ajouter un peu d’eau dans le sirop pour ne pas que ça fasse trop sucré .

« Ça se fait comme un charme, vous allez voir! » — Une citation de Sœur Angèle

Les grands-pères qu’elle réalise avec empressement aux côtés de l’animateur à la ceinture fléchée seront servis dans de petits bols pour y verser de la crème 35 %.

La professeure de l’Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec ITHQ est particulièrement fière de ses crêpes qu’elle retourne d’une main dans la poêle. Une fois qu’elles sont soigneusement pliées dans un plat creux, elle les saupoudre de sucre à glacer avant de les napper de sirop d’érable.

Avant de se lancer dans les recettes de base de Sœur Angèle, nul doute qu’on devra se procurer quelques boîtes du précieux or ambré!

La tourlouche de Jehane Benoît

Connaissez-vous la tourlouche à l’érable?

Cet extrait de l’émission Femme d’aujourd’hui du 29 décembre 1969 nous laisse découvrir ce plat très ancien et simple à réaliser.

Aviron sur la rivière des Mille-îles

La chroniqueuse culinaire Jehane Benoît nous présente ce dessert qui s’apparente au pouding chômeur ou à la crème caramel que l'on retourne pour bien en apprécier le sirop.

Il faut absolument le démouler quand il est très chaud , nous met en garde la cuisinière. S'il attend même quelques minutes, ce n'est plus la même chose.

Autrement, la tourlouche se prépare avec bien peu d’ingrédients, soit une pâte à biscuits et un fond de sirop.

Une fois qu'il est démoulé et prêt à servir, Jehane Benoît y ajoute des noix et de la crème fouettée. Seulement si vous en avez le courage , précise-t-elle, car ce dessert peut très bien s’en passer.

La cuisine de Jehane Benoît serait-elle plus raisonnable que celle de Sœur Angèle?

La mousse à l’érable de Richard Bizier

Aviron sur la rivière des Mille-îles

À l’émission Au jour le jour du 26 mars 1987, le chef Richard Bizier nous présente une recette de dessert en apparence plus légère.

La mousse à l’érable — qui se sert comme une terrine — ne comporte que trois ingrédients : sirop d'érable, gélatine neutre et crème fouettée.

« C'est compliqué jusqu'à maintenant? » — Une citation de Richard Bizier

La gélatine doit être tiède, le sirop doit être mené à ébullition et la crème fouettée incorporée délicatement à la toute fin. Voilà ce qu’il faut retenir de la démonstration que le chroniqueur réalise avec l’assistance de l’animateur Normand Harvey.

À la recette partagée par une certaine Gertrude, le chef ajoute simplement une garniture de noix pour décorer. Des noix caramélisées à l’érable, bien entendu.

La tarte au sirop d’érable de Rollande Desbois

Aviron sur la rivière des Mille-îles

L’émission L’épicerie du 20 mars 2013 nous apprend finalement que de nombreuses recettes à base d’érable sont nées au 19e siècle. Elles s’inspiraient à la fois de la tradition française et de la découverte de cet or ambré par les Autochtones.

Plutôt que de préparer une tarte au sucre avec de la cassonade et du sucre raffiné, les moins nantis utilisaient le sucre d’érable produit localement. Plus tard, le sirop d’érable est devenu l’ingrédient principal de ce dessert des plus appréciés.

Serge Boivin, président des Sucreries de l'érable, le confirme : la tarte au sirop d'érable est populaire tout au long de l'année. De sa fabrique à Dunham, il en confectionne 80 000 par année en suivant la recette ancestrale de sa famille maternelle.

La recette qui nous est dévoilée est cependant celle de la chroniqueuse gastronomique Rollande Desbois qui la prépare avec une pâte feuilletée.

On dirait du velours comme texture! , déclare l’animatrice Johanne Despins en goûtant à sa tarte au sirop d’érable pour nous mettre bien en appétit!