Malgré des avancées, le racisme reste une réalité à Winnipeg, selon des experts

La table ronde a été organisée dans le cadre de la première Semaine de l’antiracisme de la Ville de Winnipeg, par l’émission du matin du service anglais du Manitoba, Information Radio.

Les experts s’accordent pour dire que Winnipeg a progressé depuis qu’elle a été désignée ville la plus raciste du Canada, dans un article du magazine Maclean’s.

Beaucoup de personnes ont des discussions autour du racisme, du travail antiraciste et de la façon de s'informer. Il y a beaucoup de ressources, et des personnes prennent le temps d’apprendre et de désapprendre [des comportements racistes] , affirme Sadie-Phoenix Lavoie, une personne bispirituelle de la Première Nation Sagkeeng.

Je crois que beaucoup de personnes commencent à utiliser l’objectif intersectionnel [...] et comprennent de quelle façon beaucoup d’entre nous sont touchés par la suprématie blanche, le racisme systémique et l’oppression , poursuit Sadie-Phoenix Lavoie.

Une travailleuse de la santé philippine, dont CBC a accepté de ne pas dévoiler le nom en raison de possibles conséquences pour sa carrière, affirme qu’il y a plus de dialogue et d’actions visibles, telles que des manifestations.

Cependant, le message n’atteint pas tout le monde, dit-elle, ajoutant que certains patients refusent de la laisser leur prodiguer des soins en raison de la couleur de sa peau.

On se retrouve à ressentir un manque de confiance parce qu’ils choisissent des personnes d’une autre couleur que toi , explique-t-elle.

Elle ajoute qu’elle a aussi connu des comportements racistes venant de la part de ses collègues. On nous a dit qu’on est au Canada juste pour voler de l’argent de Canadiens. Cela n’arrive pas tous les jours, mais nous subissons ces choses et il y a des fois où on est au bout du rouleau et qu'on doit se défendre pour ne plus te sentir humilié.

Reem Elmahi, la présidente de l’Association des étudiants noirs de l’Université du Manitoba, affirme qu’un jour, une personne lui a crié qu’elle était une immigrante . Elle est née en Ontario.

Elle décrit son expérience de travail dans la restauration rapide. Un client lui a demandé si elle avait des machines à débit dans son pays. Lorsqu’elle a répondu qu’elle était Canadienne, le client lui a fait une remarque insultante concernant ses origines.

Les gens doivent arrêter de supposer que les [personnes autochtones, noires et de couleur] ne sont pas de vrais Canadiens, ou qu’on est tous des immigrants. Il n’y a pas de problème avec [le fait d'être un immigrant], mais ils le disent que nous nous sentions différents , poursuit-elle.