Un créateur de balados profite du web pour unir les locuteurs de langues dénée

On fait aussi de l’information en format collation.

Originaire de La Loche et présentement étudiant en travail social autochtone à l’Université des Premières Nations du Canada, en Saskatchewan, Willis Janvier a eu l’idée de se lancer dans la promotion de sa langue lorsqu’il travaillait en Alberta.

Alors résident de Fort McMurray, il a parcouru le web à la recherche de vidéos en langue dénée, sans grand succès.

Après avoir quitté son emploi, il est entré à l’université et a commencé un balado dans lequel il enregistrait des discussions avec ses amis et sa famille.

Devant cette initiative, des habitants de La Loche se sont ralliés à lui et l’ont encouragé à persévérer.

C’est ce qui m’a donné le goût de continuer et de créer le balado Dene Yati, explique-t-il. Maintenant, on peut visiter YouTube à n’importe quel moment et entendre la langue, plutôt que de se contenter de quelques maigres vidéos.

Il espère pouvoir mettre en contact plus de locuteurs des langues dénée, puisque ses vidéos sont vues et commentées par des personnes de partout au Canada et aux États-Unis.

Le balado permet aussi à Willis Janvier de comparer sa propre langue et sa culture à la culture et aux dialectes d’autres nations du continent.

Il a, par exemple, eu une discussion avec T.J. Warren, un membre de la nation Navajo de Red Mesa, en Arizona.

Quand il est venu à l’émission, nous avons comparé nos langues , explique l’animateur. Ils ont aussi parlé de leur culture et de ce qui, au fil de l’histoire, avait séparé et uni leurs deux nations.

Cette rencontre a permis à Willis Janvier de tisser des liens avec les Navajos. Cela a mis des peuples en contact et cela nous rapproche. Nous nous rencontrons grâce au balado Dene Yati.

Avec les informations d’Avery Zingel, Lawrence Nayally et Marlene Grooms