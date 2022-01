Saviez-vous que la comédienne Claire Pimparé avait déjà animé une émission de conditionnement physique?

Dans la toute première émission de À votre rythme, le 17 septembre 1984, l’animatrice présente sa dansexercice .

À votre rythme, 17 septembre 1984

Cet extrait d’une dizaine de minutes nous permet de plonger dans une séance complète d’entraînement et de la reproduire à la maison.

Le programme commence par une période d'échauffement qui exige de claquer des doigts et de frapper des mains en coordination avec les mouvements du corps.

Bien entourée d’un groupe de danseurs aux ensembles étudiés, l’animatrice nous fait ensuite la démonstration de son programme aérobique, très important pour augmenter la fréquence cardiaque .

Trois exercices adaptés pour les niveaux débutant et avancé s'enchaînent : l'étoile, le jogging et le pivot du bassin

« On met de l'énergie à la maison aussi! » — Une citation de L'animatrice Claire Pimparé

Une période de relaxation et de flexibilité clôt le programme d’exercices.

Il est bien important de le faire à son propre rythme, de laisser agir le poids du corps et de tenir la position , souligne l’animatrice.

La consigne s'applique aux téléspectateurs de 1984 tout comme à ceux qui découvrent la dansexercice dans nos archives.

Téléjournal, 27 décembre 1983

« Tous les matins, Francine Poitras commence sa journée au son et au rythme de Jane Fonda, la reine du conditionnement physique. » — Une citation de Le journaliste Yves Desautels

Le journaliste Yves Desautels, maintenant bien connu comme chroniqueur à la circulation à la radio de Radio-Canada, nous offrait en 1983 un sympathique reportage sur l’engouement pour les programmes d’exercices.

Presque chaque semaine, un nouveau club sportif ouvre ses portes au pays, souligne le journaliste basé à Winnipeg au Téléjournal du 27 décembre 1983.

Les activités les plus courues? La danse aérobique et le ballet jazz, nous dévoile Yves Desautels.

Au lieu d'arriver chez soi et de se cogner la tête sur les murs, c'est plus facile d'aller suivre un cours de danse et de se laisser aller , suggère le professeur Jacques Lemay.

Les studios de danse que le journaliste visite ne peuvent que nous encourager à enfiler nos plus belles jambières pour nous joindre au mouvement.

Dans un club d’haltérophilie de plus en plus fréquenté par les femmes, Yves Desautels cède même à la tentation de tester un appareil d'exercices pour faire sourire les téléspectateurs.

Un esprit sain dans un corps sain. Ils ont réussi à me convaincre, moi aussi! se justifie-t-il dans la conclusion de son reportage.