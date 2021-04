Artisan potier : une passion qui transcende l’âge

La dextérité d’Elli Grassmuck ne faiblit pas avec l’âge. La septuagénaire légendaire de la communauté des potiers d’Edmonton manie l'argile avec aisance depuis plus de 45 ans. Sa présence est discrète, mais sa maîtrise incontestable inspire les générations d’apprentis.

Je veux montrer que j’ai touché la pièce, je désire montrer quelque chose qui me rend fière.

La professeure de poterie Elli Grassmuck, décrite comme un pilier de Viva Clayworks, est originaire d’Autriche et parle plusieurs langues.

Son talent et son goût pour la transmission du savoir l’ont amenée à enseigner à des centaines de personnes.

La dextérité d'Elli reste impressionnante malgré les années. Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif-Edm

Je viens ici chaque jour quelques heures, autrement je [m'ennuie] des gens!

Et les potiers qui fréquentent l’endroit bénéficient de son savoir encyclopédique.

Elle utilise des textures ou des techniques de construire que je n’aurais pas pensé à utiliser. Une citation de :Sébastien Caron-Roy

Les oeuvres d'Elli Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif-Edm

Accepter l’imparfait

Comme Elli, Sébastien Caron-Roy se rend régulièrement à l’atelier, où il travaille comme bénévole.

L’étudiant en informatique s’occupe de recycler l’argile, en plus de la manier. Il avoue s'être adonné à la poterie dans l’espoir de tempérer ses tendances perfectionnistes.

J’ai vraiment de la misère à être content avec les choses que je fais et la poterie [...] me permet de m'exprimer artistiquement sans avoir un standard de perfection , explique-t-il.

Sébastien s'est intéressé à la poterie afin de s'éloigner des écrans d'ordinateur. Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif-Edm

La poterie permet à Sébastien de mettre de côté ses tendances perfectionnistes. Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif-Edm

La poterie l’a amené à apprécier la valeur de l’imperfection dans l’art.

J’ai réalisé à quel point il y a des défis là-dedans. Il y a des imperfections qui se retrouvent à toutes les étapes. Je trouve que ça donne de la personnalité, de la vie à une pièce. Une poterie faite à la main est le résultat d’un processus.

Une communauté tissée serrée

Sébastien aime le côté méditatif que lui procure la poterie. Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif-Edm

Les allures quasiment monastiques de l’endroit et l'atmosphère accueillante, peu importe leur âge, permettent aux adeptes d’exercer leur art d’une façon presque méditative.

Le sens de la communauté ici est impressionnant! Il y a une variété de personnalités qui travaillent toutes tellement bien ensemble et qui se supportent l’un, l’autre , raconte Sébastien.

Il affirme que le soutien de la communauté l’a aidé à faire face à l’isolement occasionné par la pandémie.

Le travail d'Elli Grassmuck est minutieux et assuré. Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif-Edm

Sébastien bénéficie des conseils d'Elli pour peindre sa pièce. Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif-Edm

Au début de la pandémie, j’ai pu emprunter un tour de poterie de cet endroit. J’ai passé l’été à faire de la poterie dans mon garage. Donc ç’a été révolutionnaire pour ma qualité de vie.

Pour ces artisans, manier la terre est non seulement un retour aux sources dans la création, mais une manière de prendre du temps pour soi et de ralentir la course du temps.