Entente sur le tramway : déjà des rêves de deuxième phase

Les partisans du projet de tramway de Québec applaudissent l’entente survenue mercredi entre le maire Labeaume et le premier ministre Legault et certains parlent déjà d’une deuxième phase pour faire renaître le tronçon de Charlesbourg abandonné dans le nouveau tracé.

C'est un grand jour pour la mobilité durable à Québec , lance Étienne Grandmont, directeur général de l’organisme Accès transports viables. Bien qu’il juge que le secteur de Charlesbourg présentait un meilleur potentiel d’achalandage, il estime néanmoins qu’un terminus à l’est plutôt qu’au nord remplira les objectifs du projet.

Précision : par souci de transparence, il est pertinent de mentionner qu'Étienne Grandmont, directeur général d'Accès transports viables jusqu'en avril 2022, était membre du comité directeur du Réseau structurant de transport en commun de Québec lors de son entrevue avec Radio-Canada pour ce reportage.

Étienne Grandmont est le directeur général d'Accès transports viables. Photo : Radio-Canada

On voyait D'Estimauville se développer dans une phase deux, maintenant on a changé ça de bord pour que le projet trouve grâce aux yeux du gouvernement. Si c'est ça que ça prenait, c'est pas un mauvais choix de passer par D'Estimauville.

Le plus important à ses yeux sera d’obtenir le décret ministériel le plus tôt possible afin de lancer l’appel de proposition, ce qui sera possible alors que le terminus le Gendre où sera situé le centre d’entretien du réseau a été conservé. C'était un morceau important et ça permettait de lancer le projet rapidement. On sait qu'on peut lancer le projet rapidement. Ça, c'est très bien.

Partie remise

Chez J’ai ma passe, le porte-parole Yvon Charest avance que ce n’est que partie remise pour Charlesbourg , secteur qui pourrait éventuellement être desservi lors d’une deuxième phase de construction. Je m'attends à ce que les gens de Charlesbourg fassent pression pour que ces discussions-là commencent le plus rapidement possible.

Yvon Charest est le porte-parole de J'ai ma passe. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

« On est très heureux de la colonne vertébrale. On pense que c'est ça que ça prenait. » — Une citation de Yvon Charest, porte-parole de J'ai ma passe

Lui aussi mise sur un lancement rapide de l’appel de proposition aux consortiums qui souhaitent piloter le projet. Ils se sont entendus sur un tracé qui va faire en sorte qu'il n'y aura pas de délai pour l'appel de proposition , se réjouit l’ancien grand patron de l’Industriel Alliance.

Fervent défenseur du projet de tramway et du terminus Le Gendre, Pierre Dolbec approuve de son côté le changement de tracé pour inclure D’Estimauville plutôt que Charlesbourg ce qui permet, selon lui, d’avoir vraie ligne est-ouest de transport en commun.

Ça va être bon pour le tourisme, pour le gens d'affaires, pour nos ados, ça va être bon pour tout le monde à Québec , juge le président de la Corporation des parcs industriels du Québec et maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Il est aussi convaincu que les milliards qui seront injectés dans le projet favoriseront une relance économique rapide à Québec lorsque la pandémie sera derrière nous.

Pas avant les élections municipales

Côté politique, le chef de l’opposition officielle à l’Hôtel de Ville s’est contenté d’une réaction sur Twitter. Selon Jean-François Gosselin, l’administration Labeaume n’a toujours pas la légitimité d’aller de l’avant avec ce qui est qualifié de plus grand projet de l’histoire de la Ville de Québec.

Régis Labeaume a maintenant l'obligation d'obtenir démocratiquement l'approbation des citoyens de Québec, lors de la prochaine élection , soutient le chef de Québec 21.

Au Parti libéral du Québec, la porte-parole pour la région de la Capitale-Nationale se réjouit quant à elle que le premier ministre ait enfin pris le dossier en main. Ça a été toute une saga cette histoire de tramway. Visiblement, ça prenait enfin la présence du premier ministre pour montrer un peu de leadership dans ce dossier , commente Marwah Rizqy.

Le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, bien qu’heureux de l’entente sur le tramway, s’inquiète que l’enveloppe soit toujours fixée à un maximum de 3,3 milliards. Il craint aussi l’ingérence du gouvernement provincial et la volonté de la Coalition avenir Québec à améliorer le transport en commun dans les banlieues de Québec.