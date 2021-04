Comment s’organise la vaccination de masse dans le Nord de l’Ontario?

Voici comment s'organisent les campagnes de vaccination de masse dans les différentes régions du Nord de l’Ontario.

Il est à noter que, pour le système de réservation en ligne, les patients doivent être munis d’une carte Santé verte.

Santé publique Sudbury et districts

Les détails sur les possibilités de vaccination dans les pharmacies devraient être transmis à mesure que nous passerons à la phase 2 du plan de distribution des vaccins. Source : Santé publique Sudbury et districts

Le bureau de Santé publique Sudbury et districts Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

Comment prendre un rendez-vous?

Par le système de réservation sur le site du bureau de santé publique ou par téléphone. La demande sera ensuite traitée par le système de réservation provincial. Le numéro à composer est le 1 800 708-2505 pour la préinscription. Le système provincial de réservation en ligne est également disponible.

Qui a le droit de prendre un rendez-vous? En date du 7 avril : Les résidents, le personnel et les fournisseurs de soins essentiels des foyers de soins de longue durée

Le personnel des maisons de retraite et des lieux d’hébergement en commun pour les personnes âgées

Les résidents des maisons de retraite et des lieux d’hébergement en commun pour les personnes âgées

Le personnel en soins de santé (reportez-vous aux critères du ministère de la Santé  (Nouvelle fenêtre)  , PDF)

 , PDF) Les adultes autochtones (membres des Premières Nations, Métis et Inuits)

Adultes de 60 ans ou plus en 2021 (les personnes nées en 1961 ou avant)

Les personnes qui reçoivent des soins à domicile pour des problèmes de santé chroniques

Résidents, fournisseurs de soins essentiels et personnel des lieux d’hébergement en commun à risque élevé

Personnes qui ont un problème de santé

Personnel essentiel qui ne peut travailler à son domicile

Chefs religieux Source : Santé publique Sudbury et districts

Est-ce que d’autres campagnes de vaccination contre la COVID-19 se déroulent en parallèle?

Le bureau de santé publique termine la vaccination de son personnel de santé et des patients les plus vulnérables dans son système de santé.

Où seront installés les centres de vaccination?

Santé publique Sudbury lorgne du côté des arénas dans les différentes communautés. Le premier centre a été aménagé à l’aréna Carmichael. Un autre se situe à l'aréna Countryside.

Comme l’indique Nathalie Philippe, de Santé publique Sudbury, selon les besoins, nous allons ouvrir des centres dans différentes communautés et nous allons ensuite aller porter les doses et amener les employés à cet endroit pour la vaccination .

Bureau de santé Porcupine

Le Bureau de santé Porcupine a son propre système de réservation pour les vaccins pour le moment. Photo : Radio-Canada

Comment prendre un rendez-vous?

Sur la plateforme du site Internet du bureau de santé publique ou par téléphone. Le numéro à composer est le 1 800 461-1818.

Qui a le droit de prendre un rendez-vous? Personnel et aidants naturels essentiels des maisons de soins de longue durée, des maisons de retraite et des soins aux aînés des Premières Nations

Travailleurs de la santé  (Nouvelle fenêtre)  : priorité la plus élevée, très élevé, élevé et modérée

 : priorité la plus élevée, très élevé, élevé et modérée Adultes bénéficiaires de soins chronique à domicile

Adultes de 60 ans et plus (nés en 1961 ou avant)

Adultes qui s'identifient comme Premières Nations, Métis et Inuits de 18 ans et plus

Adultes (18 ans et plus) qui vivent dans le même ménage avec un adulte qui s'identifie comme autochtone (Premières Nations, Métis et Inuit) Source : Bureau de santé Porcupine

Est-ce que d’autres campagnes de vaccination contre la COVID-19 se déroulent en parallèle?

Seules ces campagnes sont en cours.

Où seront installés les centres de vaccination?

La santé publique va aménager des centres de vaccination dans les villes suivantes : Cochrane, Hearst, Smooth Rock Falls, Iroquois Falls, Hornepayne, Kapuskasing, Matheson et Timmins à compter du 10 avril. Les gens qui vivent dans les endroits reculés peuvent prendre rendez-vous à la clinique la plus proche.

Quand va commencer la vaccination de masse?

La vaccination de masse est en cours.

Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound

Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound Photo : Google Maps

Comment prendre un rendez-vous?

Il faut utiliser le système de réservation de la province, soit par téléphone, soit à l'aide d'un formulaire en ligne. Le numéro à composer est le numéro du centre d'appel : 1 800 563-2808, option 5.

Si vous avez une carte Santé blanche et rouge, composez le 1 888 999-6488.

Qui a le droit de prendre un rendez-vous?

Au 7 avril :

Les personnes âgées de 60 ans et plus (nées en 1961 ou avant).

Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound explique qu'il utilise le même système de réservation en ligne que la province.

Dès lors, les bureaux de santé locaux qui utilisent ce système provincial n'ont pas la liberté de contrôler les réservations selon la disponibilité [des] vaccins reçus localement .

Est-ce que d’autres campagnes de vaccination contre la COVID-19 se déroulent en parallèle?

Le bureau de santé publique termine la vaccination de son personnel de santé et des plus vulnérables dans le système de santé.

Où seront installés les centres de vaccination?

Le Bureau de santé publique de North Bay-Parry Sound va installer des centres de vaccination dans les municipalités suivantes : North Bay, Sundridge, Mattawa, Nipissing Ouest, Parry Sound, Britt, Argyle et Whitestone.

Quand va commencer la vaccination de masse?

La vaccination de masse est en cours.

Bureau de santé publique du district de Thunder Bay

Le Bureau de santé publique de Thunder Bay a déjà commencé la vaccination de masse. Photo : CBC/Matt Prokopchuk

Comment prendre un rendez-vous?

Par le système de réservation de la province, soit par téléphone, soit à l'aide d'un formulaire en ligne. Le numéro à composer est le numéro du site provincial, soit le 1 833 943-3900, entre 8 h et 20 h, 7 jours sur 7.

Qui a le droit de prendre un rendez-vous?

Les personnes de 60 ans et plus, les Autochtones de 18 ans et plus ainsi que les adultes bénéficiaires de soins à domicile.

Est-ce que d’autres campagnes de vaccination contre la COVID-19 se déroulent en parallèle?

En plus de la campagne principale de vaccination menée par le bureau de santé publique, Santé publique Thunder Bay affirme que plusieurs organisations partenaires dans la région ont leur propre campagne de vaccination .

Où seront installées les cliniques de vaccination?

La santé publique de Thunder Bay a installé son centre principal dans l'édifice Coliseum, alors que l'amphithéâtre Heritage sert quant à lui aux campagnes de vaccination des autres partenaires dans le district.

Quand va commencer la vaccination de masse?

La vaccination de masse est en cours.

Bureau de santé du Nord-Ouest

Le centre de vaccination de Kenora sera ouvert pendant toute la campagne de vaccination de masse. Photo : CBC/Amy Hadley

Comment prendre un rendez-vous?

Il faut utiliser le système de réservation de la province, soit par téléphone, soit à l'aide d'un formulaire en ligne. Le numéro à composer est celui du site provincial, soit le 1 833 943-3900, entre 8 h et 20 h, 7 jours sur 7.

Si vous rencontrez des difficultés avec ce numéro, composez le 1 866 468-2240, soit la ligne info COVID-19 de la santé publique du Nord-Ouest.

Qui a le droit de prendre un rendez-vous?

Les personnes de 70 ans et plus (nées en 1951 ou avant), les Autochtones et Métis de 18 ans et plus et les responsables religieux qui fournissent des soins de fin de vie.

Est-ce que d’autres campagnes de vaccination contre la COVID-19 se déroulent en parallèle?

Les campagnes actuelles visent les personnes âgées et les Autochtones. Les médecins peuvent par ailleurs s'inscrire en ligne s'ils souhaitent vacciner leurs patients.

Où seront installés les centres de vaccination?

Le Bureau de santé publique du Nord-Ouest indique que le centre sera ouvert toutes les semaines à Kenora, et toutes les deux semaines, en rotation, dans 13 communautés, en raison de l’étendue du territoire.

Quand débutera la vaccination de masse?

La vaccination de masse est en cours.

Services de santé du Timiskaming

Les Services de santé du Timiskaming utilisent leur propre système de réservation pour la vaccination, pour le moment. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Comment prendre un rendez-vous?

Sur la plateforme qui se trouve sur le site Internet du bureau de santé publique.

Qui a le droit de prendre un rendez-vous?

Les personnes de 65 ans et plus et les résidents et personnels des lieux d'habitation collectifs à haut risque.

Dès le 11 avril, les personnes de 60 ans et plus pourront prendre rendez-vous.

Est-ce que d’autres campagnes de vaccination contre la COVID-19 se déroulent en parallèle?

Les campagnes actuelles visent les personnes âgées et les Autochtones. Les médecins peuvent par ailleurs s'inscrire en ligne s'ils souhaitent vacciner leurs patients.

Où seront les centres de vaccination?

Le bureau de santé publique organisera des centres de vaccination à Kirkland Lake, Engleheart et New Liskeard.

Quand débutera la vaccination de masse?

La vaccination de masse est en cours.

Santé publique Algoma

Santé publique Algoma est dans la Phase 1 du Plan pour la distribution des vaccins contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Comment prendre rendez-vous?

Santé publique Algoma n’a pas encore répondu à nos questions, mais son site Internet indique que le bureau de santé utilise sa propre plateforme de réservation sur son site Internet. Cliquez ici (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) pour retrouver tous les numéros des centres de vaccination dans le district d'Algoma.

Qui a le droit de prendre un rendez-vous?

Les personnes de 75 ans et plus (nés en 1946 ou avant), les Autochtones de 18 ans et plus ainsi que les adultes bénéficiaires de soins à domicile.