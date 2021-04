La Ligue de hockey de l'Ontario annule sa saison

Le circuit ontarien de hockey junior majeur en a fait l'annonce dans un communiqué mardi.

Nous avons travaillé sans relâche avec la province et le médecin hygiéniste en chef au cours de la dernière année sur différents scénarios et différentes périodes favorables, mais la réalité est que les conditions en Ontario n'ont jamais été bonnes pour commencer et terminer (une saison) de façon sûre et ininterrompue afin que les joueurs puissent démontrer leurs habiletés , a dit le commissaire de l'OHL, David Branch. Nous le devons à nos joueurs et à leurs familles d'être catégoriques.

Nous étions engagés à revenir au jeu cette saison, mais nos espoirs et nos désirs ont été anéantis par les cruelles réalités de la COVID-19. Une citation de :David Branch, commissaire de l'OHL

Jeudi dernier, la ministre des Industries du patrimoine, du Sport, du Tourisme et de la Culture de la province, Lisa MacLeod, avait indiqué qu'il serait irresponsable de permettre à la ligue de reprendre ses activités étant donné la gravité de la situation.

La province a recensé 3469 cas mardi. Santé publique Ontario confirmait toutefois plus de 4000 cas quotidiennement depuis 6 jours. Le nombre d'hospitalisations est aussi en hausse. Le premier ministre Doug Ford a récemment invoqué la loi des mesures d'urgence pour la troisième fois depuis le début de la pandémie. Un ordre de rester à la maison est en place jusqu'au 19 mai et les frontières terrestres avec le Manitoba et le Québec ont été fermées dans la nuit de dimanche à lundi.

La ministre Lisa MacLeod avait dit que l'OHL, la province et la santé publique avaient trouvé un terrain d'entente à la fin mars pour un éventuel retour au jeu, mais l'aggravation de la situation en Ontario a mis un frein à ces discussions.

Dans son communiqué, la ligue a confirmé qu'elle contemplait une saison écourtée disputée dans des villes bulles avec les protocoles de confinement les plus rigoureux possibles .

Des trois grandes ligues de hockey junior majeur au Canada, la Ligue de l'Ontario est la seule à ne pas avoir réussi à reprendre ses activités en 2020-2021.

En dépit de nombreuses éclosions, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a réussi à conclure son calendrier dimanche. Les séries éliminatoires débutent mardi soir. Quant à la Ligue de l'Ouest (WHL), sa saison écourtée prendra fin le 18 mai, mais elle a annulé ses séries éliminatoires.