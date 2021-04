Université de Sudbury francophone : toujours plus de questions que de réponses

Professeurs et étudiants se posent toujours plus de questions qu'ils n'obtiennent de réponses au lendemain de l'annonce de l'Université de Sudbury, qui veut devenir un établissement entièrement francophone.

L’annonce conjointe de l’Université de Sudbury et de l'Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) est largement bien accueillie dans le milieu associatif franco-ontarien.

C’est sûr qu’on est content, c’est une bonne nouvelle , indique le directeur général du Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO), François Hastir, qui rappelle que l’organisme qu’il dirige milite depuis ses débuts pour un meilleur accès à l’éducation en français dans des institutions gouvernées par et pour les francophones .

C’est une annonce qui va dans le bon sens selon nous, vers ce qu’on demande, mais évidemment, il y a encore beaucoup de détails à définir dans cette démarche-là, on en est encore au début. Une citation de :François Hastir, directeur général du Regroupement étudiant franco-ontarien

François Hastir est le directeur général du regroupement étudiant franco-ontarien. Photo : François Hastir

On aimerait savoir quelle va être la démarche entreprise, comment va se faire la transition. [...] Une fois que cette demande-là est faite, il faut que le politique se penche sur la question et on espère que le politique va prendre la balle au bond, on les invite à donner toute l'autonomie, l'indépendance et tous les moyens possibles à l'Université de Sudbury pour qu'elle puisse réussir sa mission de devenir une université francophone , ajoute M. Hastir.

Dans la conférence de presse de vendredi, l’Université de Sudbury n’a pas fourni beaucoup de détails sur le déroulement du processus qu’elle entamait. L’établissement n’a pas encore décidé s’il continuerait notamment à faire partie de la fédération de l’Université Laurentienne.

Lors d’une sortie publique le 23 février, le Regroupement des professeurs francophones (RPF) de l’Université Laurentienne — qui comprend des professeurs de l’Université de Sudbury — s’est prononcé en faveur d’une gouvernance des programmes en français par et pour la communauté francophone du Moyen-Nord .

Le RPFRegroupement des professeurs francophones de l'Université Laurentienne n’a toutefois pas été officiellement prévenu de l’annonce de vendredi, selon l’un des membres de son comité de coordination, Joël Belliveau.

J’étais bouche bée, je ne m’attendais pas du tout à ça. C’est avec une grande surprise que j'ai accueilli la nouvelle. Une citation de :Joël Belliveau, professeur d’histoire à l’Université Laurentienne

Joel Belliveau est professeur agrégé au département d'histoire de l'Université Laurentienne Photo : Université Laurentienne

Le regroupement a choisi de laisser ses membres digérer cette information-là pendant la fin de semaine et en discuter avec eux dès la semaine prochaine.

Pour l’instant, la position du RPF demeure la même. Pour nous, ce qui compte, c’est la survie et le développement des programmes en français et une gouvernance par et pour les francophones de ces programmes-là. Pour l’instant, on n’a aucune position quant à savoir où cela devrait se passer : à l’intérieur de l’Université de Sudbury, de l’Université Laurentienne, ou les deux. [...] On est prêt à collaborer avec tous ceux qui sont prêts à [faire] avancer ces objectifs , souligne M. Belliveau.

Une soif dans la communauté francophone du Nord de l’Ontario

Le professeur à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, François Charbonneau, dit recevoir l’annonce de vendredi comme la reconnaissance qu’il y a une soif dans la communauté francophone du Nord de l’Ontario pour une institution homogène linguistiquement .

On a fait la preuve que ça marche plutôt bien pour le primaire, le secondaire, le Collège Boréal est certainement un exemple de réussite et ensuite, on se dit qu’on va occuper un espace que la Laurentienne aurait pu occuper ou que l’Université de l’Ontario français (UOF), si elle avait été construite sur de bonnes bases, aurait pu occuper aussi , note M. Charbonneau, qui croit que le développement de l'UOF dans sa forme actuelle et à Toronto a été «une erreur historique».

L'Université de Sudbury veut devenir entièrement francophone. Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

Vendredi, le recteur de l’Université de Sudbury John Meehan a justifié la démarche entreprise par l’établissement qu’il dirige en disant que l’avenir de l’Université Laurentienne [étant] incertain, [...] la seule façon de [conserver les programmes en français] est une institution 100 % francophone gérée par et pour les francophones .

L’Université de l’Ontario français n’avait aucun représentant disponible samedi pour une entrevue, selon une porte-parole, mais le directeur général du RÉFORegroupement étudiant franco-ontarien , François Hastir, estime que la lenteur des inscriptions à l’UOF ne devrait pas être interprétée un échec de l’établissement.

Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent la baisse d’étudiants par rapport à l’objectif qui avait été fixé pour cette année, dont le fait qu’il y avait eu très peu de temps pour le recrutement , affirme-t-il.

Le rapatriement des programmes en français, une condition sine qua non pour la réussite

François Hastir croit aussi que contrairement à l’Université de l’Ontario français qui est nouvelle, qui part de rien , une Université de Sudbury entièrement francophone qui a déjà bâti sa crédibilité dans le secteur universitaire au niveau des étudiants, qui a déjà une certaine notoriété pourrait arriver plus facilement à prendre son envol.

François Charbonneau est professeur à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa et s'intéresse à la francophonie. Photo : Capture d'écran, Youtube

Pour M. Charbonneau, l’établissement pourrait réussir à condition de s’en donner les moyens, étudier la chose de manière sérieuse et mettre sur place des programmes qui font rêver les étudiants, qu’ils ont envie de suivre et qui les mènent vers une carrière .

Et pour que l’établissement voulu puisse avoir la chance de fonctionner, il va falloir négocier un rapatriement des programmes en français de l’Université Laurentienne , estime le politologue.

C’est une condition sine qua non de la réussite de ce projet-là. C’est le temps de se poser la question : comment est-ce qu’on va de l’avant avec une réflexion pour offrir à la population franco-ontarienne sur la base de ses réels besoins [...] ce qu’un étudiant veut vraiment et ça, ça va demander du courage, remettre en question les chasses gardées et c’est très très difficile à faire. François Charbonneau, professeur à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa

Des craintes pour certains étudiants

L’annonce de vendredi a suscité des craintes notamment chez les étudiants du programme anglais d’Études autochtones (Indigenous Studies) de l’Université de Sudbury, offert depuis 1975.

Appelé à s’exprimer vendredi sur le sort dudit programme si l’Université de Sudbury devenait entièrement francophone, le recteur John Meehan a indiqué que l’établissement était prêt à partager sa charte avec les Autochtones pour réaliser ce rêve qu’ils ont, eux aussi, d’avoir leur institution postsecondaire à eux .

On a commencé avec les francophones, on est très fier de cette communauté-là, mais on veut aussi assurer la pérennité de notre programmation en études autochtones, mais dirigé par les Autochtones, pour les Autochtones et avec les Autochtones. Une citation de :John Meehan, recteur de l’Université de Sudbury

John Meehan est recteur et vice-chancelier de l’Université du Sudbury. Photo : Université du Sudbury

Or, l’explication du recteur ne [calme] pas vraiment les inquiétudes de Page Chartrand, étudiante en deuxième année du même programme, qui a suivi la conférence de presse de vendredi et qui est déléguée des étudiants autochtones à l’Association des étudiantes et étudiants francophones de l’Université Laurentienne.

On comprend que l’université, c’est compliqué, on ne peut pas juste faire des changements d’un jour à l’autre, mais il faut aussi considérer que le programme d’Indigenous Studies, c’est un programme anglophone. La majorité des étudiants de ce programme n’[auront] aucune idée de ce qui se passe tout de suite jusqu’à ce que des articles [de presse] sortent en anglais et qu’on ait un courriel de l’Université de Sudbury , déplore Page Chartrand.

Dans le cadre de sa restructuration en cours, l’Université Laurentienne a exprimé sa volonté de réévaluer sa relation avec les universités fédérées — l’Université de Sudbury, l’Université Thorneloe et l’Université Huntington.

Ce processus devrait prendre fin le 30 avril.