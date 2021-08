Le député de Sudbury Paul Lefebvre ne se représentera pas aux prochaines élections

Le député libéral fédéral de Sudbury, Paul Lefebvre, quittera la vie politique et ne sera pas candidat aux prochaines élections.

Élu depuis 2015 dans la circonscription de Sudbury, le député explique dans une lettre publiée sur Facebook que le temps passé loin de sa famille ces six dernières années a été difficile et qu’il est temps que quelqu’un d’autre ait la chance de servir la circonscription.

Avec la pandémie, ça m'a fait réaliser que ma famille, mes enfants me manquent. En me lançant en politique, je n'étais plus autour , explique Paul Lefebvre en entrevue avec Jonction 11-17.

À écouter : Entrevue du député Paul Lefebvre avec Jonction 11-17 sur son départ de la politique fédérale

Le député Paul Lefebvre affirme vouloir pour le moment reprendre sa vie de simple citoyen après avoir contribué à l’élection d'une prochaine candidature libérale lors de la dissolution du gouvernement Trudeau.

Le député ne ferme cependant pas la porte à un futur retour en politique.