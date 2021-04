Prix de la nouvelle Radio-Canada 2021 : voici les 23 auteurs et autrices toujours en lice

Un processus d'évaluation rigoureux

Les textes sont évalués en deux étapes : dans un premier temps, un comité de sélection formé de lectrices et de lecteurs sélectionne les meilleures œuvres, et dans un deuxième temps, les œuvres retenues sont soumises à un jury composé de trois personnalités littéraires.

Cette année, la présélection a été effectuée par Charles-Étienne Ferland, auteur des romans Dévorés (2018) et Métamorphoses (2020), parus aux éditions L’Interligne, et du recueil de nouvelles Une dent contre l’ordinaire (2019), paru aux Éditions Prise de parole; Jean-Pierre Gorkynian, dont le premier roman Rescapé, publié chez VLB, a été finaliste au Grand prix littéraire Archambault de même qu’au Prix du premier roman de Chambéry, et dont le deuxième, Tireur embusqué, est finaliste au Prix littéraire des collégiens cette année; Véronique Langlais, lauréate de deux résidences de création; et Kiev Renaud, autrice de deux romans publiés par Leméac Éditeur : Pratique d’incendie et Je n’ai jamais embrassé Laure.

Le jury du prix est, quant à lui, composé cette année de la comédienne et autrice Sarah-Maude Beauchesne, de l'éditrice et autrice Madioula Kébé-Kamara et de l'écrivaine Lise Tremblay.

Les prochaines étapes

Les noms des cinq finalistes seront annoncés le 22 avril, et celui de la gagnante ou du gagnant, le 29 avril. La liste préliminaire des auteurs et autrices de langue anglaise (CBC Short Story Prize  (Nouvelle fenêtre) ) a également été dévoilée et peut être consultée sur le site de CBC Books.

La gagnante ou le gagnant remportera : la publication de son texte sur Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture de deux semaines au Centre des arts et de la créativité de Banff, en Alberta;

une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

Les finalistes remporteront : une bourse de 1000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de leur texte sur le site de Radio-Canada.

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles ou récits inédits soumis au concours.