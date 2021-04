Qui suis-je?

Née dans le Nouveau-Québec au sein d’une famille turbulente et joyeuse, j’ai étreint précocement l’ivresse des mots, qui m’a d’abord guidée dans le monde des communications, où j’ai progressé par à-coups. Résolue à satisfaire une ambivalence tenace, je me suis plus récemment orientée vers l’animation de groupes d’écriture autobiographique et créative, afin de décupler, égoïstement, le plaisir sans fin de la création littéraire et de ses découvertes exaltantes. Depuis, je partage mes jours entre le réel et des espaces-temps fictionnels dont je tente, humblement, de décrire les inextricables promesses.

Ma nouvelle en quelques mots

Mouchalagane est le récit d’un abus terrible au sein d’une petite communauté minière isolée. Dans cette contrée hors du monde, où le territoire sauvage façonne les âmes, les codes suivent leur propre voie; lorsque le secret est mis au jour, la loi des hommes gouverne un épilogue troublant.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Ce texte est la version romancée d’un fait réel dont j’ai, enfant, perçu l’écho. J’ai eu grand plaisir à en évoquer le territoire, qui subsiste aujourd’hui dans ma mémoire seule, puisque la petite ville – lieu du récit et de mon enfance – n’existe plus aujourd’hui, rayée par l’épuisement du gisement minier qui l’avait fait naître.

Les premières lignes de ma nouvelle

Il est encore tôt, mais depuis trente minutes Céleste fait des 8 sur la glace. Tous les matins elle vient, seule dans le grand centre sportif, faire crisser ses petits patins dans le tracé impeccable qu’elle repasse infatigablement. Concentrée sur l’écho de ses lames, sur chaque sillon sonore, chaque poussée de son élan géométrique, elle se rapproche de son but : elle sent ses cuisses se muscler, bientôt elle sera prête. Une citation de :Extrait de « Mouchalagane », de Marie-Ève Cormier

