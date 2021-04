Voici Vivian Vachon, de Julie Bouchard

Julie Bouchard fait partie des 23 auteurs et autrices en lice pour le Prix de la nouvelle Radio-Canada 2021.

Qui suis-je?

Je suis née à Montréal, j'y ai grandi et y écris. Nuageux dans l’ensemble, mon premier recueil de nouvelles, ainsi que Labeur, mon premier roman, sont parus aux Éditions de la Pleine lune. Bientôt, je l'espère, un troisième livre, sous forme de tragédie, viendra s'ajouter aux deux premiers. Il sera cette fois question de mer, de mère et d'abandon.

Ma nouvelle en quelques mots

Au croisement de la route 104 et du chemin de la Montagne apparaît, dans sa Buick bleue, à la tombée de la nuit, Vivian Vachon, ancienne lutteuse professionnelle, de retour du Minnesota. D'ici quelques minutes, elle va rencontrer une camionnette noire, qui arrive en sens inverse, dans la mauvaise voie.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Après le visionnement du fabuleux documentaire Les derniers vilains, de Thomas Rinfret, j'ai su qu'il me faudrait écrire autour de la sœur de Mad Dog et Paul « The Butcher » Vachon, Vivian. Ainsi est née cette nouvelle sous forme d'hommage, Voici Vivian Vachon.

Les premières lignes de ma nouvelle

Au croisement de la route 104 et du chemin de la Montagne, derrière le volant d’une Buick bleue modèle Riviera, apparaît, autour de 20 h, ce 24 août, la fille de Ferdinand et Marguerite Vachon, Diane de son petit nom, Verseau ascendant Sagittaire – un pétard, comme on dit par ici. Un radar de contrôle routier, tenu par la recrue Pigeon, pointé vers l’horizon, indique, par l’énigmatique principe de Doppler-Fizeau, que Diane Vachon, mieux connue sous le vocable Vivian, roule ce soir-là 803 kilomètres au-dessus de la limite de vitesse permise. Peut-être un détail sur le fonctionnement de l’appareil, lors de sa formation, a-t-il échappé au sergent Pigeon? Peut-être. Penaud, il revérifie le chiffre, agite l’objet, jure, pendant que Vivian, arrivée à sa hauteur, pèse sur l’accélérateur Une citation de :Extrait de Voici Vivian Vachon

