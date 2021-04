Le pyromane, de Marguerite St-Cyr

Qui suis-je?

Je suis une jeune femme, étudiante au baccalauréat en études littéraires, à l'Université du Québec à Montréal, qui fait également une concentration en études féministes. Je me considère comme une féministe intersectionnelle qui apprend de plus en plus tous les jours. Je trouve ça extrêmement important de m’impliquer dans les différents combats féministes et de militer pour l’équité. J’écris depuis que je suis toute jeune, souvent en m’inspirant de mon propre vécu et de mes propres émotions. J’essaie de faire preuve d’engagement et de briser le silence sur plusieurs sujets qui peuvent encore être tabous.

Ma nouvelle en quelques mots

L’histoire d’une jeune femme, prise dans une relation toxique, qui doit vivre avec les dégâts causés par cette relation et prendre une dure décision, pour son propre bien-être.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Je dirais que c’est une nouvelle autofictionnelle. Je me suis largement inspirée de ce que j’ai pu vivre au sein de ma propre relation toxique, il y a déjà quelques années de cela. Cette relation a été un vrai cauchemar et j’ai eu beaucoup de difficulté à m’en remettre, même après notre séparation. Mais c’est maintenant une grande source d’inspiration pour moi, dans mon art. Ça me permet d’évacuer mes pensées et sentiments face à mon vécu et c’est empowering, libérateur pour moi d’en parler. En écrivant sur ces différents thèmes, j’espère vraiment arriver à joindre d’autres personnes qui ont vécu des événements semblables et ainsi briser l’isolement. La littérature a toujours été une source de réconfort pour moi, que ce soit à la lecture de recueils, d’essais, de poésie... Martine Delvaux, Chloé Savoie-Bernard, Marie-Christine Chartier, Natasha Kanapé Fontaine et bien d’autres littéraires ont vraiment su me consoler et m’inspirer grâce à leurs œuvres.

Les premières lignes de ma nouvelle

On érige des murs, puis on les renforce avec du béton et on les construit bien haut. On se dit que ça va prendre quelqu’un de bien spécial pour grimper et passer par-dessus la barrière. Mais des fois, on se fait avoir; quelqu’un arrive et au lieu d’escalader doucement, il démolit ça à grands coups de marteau, du plus haut point, jusqu’à la fondation. Souvent, on prend ça pour un signe, on se dit que si quelqu’un arrive à faire ça, ça doit être le destin. J’aurais dû savoir que je me faisais avoir. Personne ne devrait avoir besoin d’artillerie lourde pour tomber en amour. Une citation de :Extrait de « Pyromane », de Marguerite St-Cyr

