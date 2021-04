Qui suis-je?

Je suis une fille du Lac qui a malheureusement perdu son accent après des années à Montréal. Après des études dans des domaines assez variés, du théâtre à la psychologie, je travaille maintenant en tant qu’orthophoniste. Tous les jours, j’ai cette chance de recueillir des mots d’enfants. Si j’ai l’impression d’avoir toujours écrit, j’ai découvert les littératures de l’imaginaire un peu tard, en remportant le concours de nouvelles Solaris. Un monde s’est alors ouvert à moi, bien plus grand que le réel. Et ce sont les gens qui m’ont accueillie dans ce milieu qui m’ont donné le courage d’être lue. Depuis, j’ai publié quelques nouvelles dans les revues Solaris et Brins d’éternité, et mon premier roman paraîtra à l’automne chez VLB.

Ma nouvelle en quelques mots

Magalie vit dans ce monde étrange où la pluie efface les souvenirs des grands. Toutes les semaines, elle porte une robe rose pour se rendre chez Madame Larue, afin d’y jouer le rôle de sa fille unique et disparue.

Ma source d’inspiration pour ce texte

J’ai d’abord eu l’image de la robe rose. L’histoire m’est arrivée sans direction. J’en ai suivi le fil. Les personnages sont apparus, puis la pluie. Au bout du compte, c’est une nouvelle qui traite de la mémoire. D’un côté, des souvenirs qui s’effacent en entraînant la vie de ceux qui les ont perdus. De l’autre, des souvenirs si douloureux que l’on doit employer toute une mascarade pour continuer de vivre.

Les premières lignes de ma nouvelle

La robe rose, c'est pour quand je m'appelle Laurence. Il faut arriver tout de suite après l'école et il y a des biscuits au chocolat sur le comptoir. Pas besoin de sonner. Quand Madame Larue m'appelle Laurence, je dois tourner la tête. Je dois dire : oui, maman? Même si c'est pas ma vraie mère. Et sourire. Une citation de :Extrait de « Laurence après la pluie », d'Andréa Renaud-Simard

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.