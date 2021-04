L'œuf ou la poule, de Mara Dupas

Qui suis-je?

Née d'un père français et d'une mère martiniquaise, j'ai passé la plus grande partie de ma vie à Montréal. Depuis toujours, la lecture enrichit ma vision du monde et me remplit le cœur. Au cours des dernières années, j'ai été lauréate d'un prix du concours international Poésie en liberté, et j'ai eu la chance de participer à un laboratoire d'écriture théâtrale. J'aspire à devenir romancière pour continuer d'approfondir ma relation avec la littérature.

Ma nouvelle en quelques mots

L'œuf ou la poule est le récit d'un traumatisme enfantin : un matin, alors qu'elle cherche de quoi déjeuner, Nina, 12 ans, surprend ses parents en train de faire l'amour. S'ensuit une fugue à travers une campagne désolée, dans laquelle elle entraîne son petit frère.

Ma source d’inspiration pour ce texte

J'ai été inspirée par un fait vécu, l'un de ces instants qui semblent marquer la fin de l'enfance, parce qu'ils dévoilent les faiblesses et l'humanité de ceux qui nous semblaient invincibles : les parents.

Les premières lignes de ma nouvelle

Papa à quatre pattes sur Maman, entièrement nu. Une fine pellicule de sueur brille sur son dos. Nina pourrait compter ses grains de beauté. Entre leurs corps pend un long sexe dur. Tous deux sursautent au contact de l’air qui s’engouffre dans la chambre, plongent sous les couvertures avec de grands moulinets de bras. Adolescents pris en flagrant délit de désir. Nina, frappée de silence, ne s’excuse pas. Papa et Maman rougissent tour à tour, comprennent qu’une digue vient de céder, sans savoir vraiment. Une citation de :Extrait de « L'œuf ou la poule », de Mara Dupuis

