Le retour à Goodlands, de Nicole Defoy

Qui suis-je?

Née en France, élevée dans les Caraïbes et enracinée au Québec, je fais partie de ces gens dont on dit qu’ils ont un parcours atypique. À l’égard de l’écriture, surtout. À 5 ans, je rédigeais mes premiers poèmes, à la surprise de mes parents, qui avaient l’esprit plutôt cartésien et ne comprenaient rien à mes envolées lyriques. À 10 ans, mon institutrice refusait de noter mon devoir de composition française, croyant que ce n’était pas moi qui l’avais écrit! À 24 ans, alors que je venais de rédiger ma première nouvelle, quelqu’un m’a sorti : « Au lieu de faire du Prévert, tu ferais mieux de te chercher un métier sérieux! » C'est ainsi que je suis entrée à la Ville de Montréal, comme agente de développement culturel. Plus tard, je suis devenue animatrice radio à RFO, en Martinique. De retour à Montréal, j'ai fait des lectures de manuscrits pour une maison d'édition. Aujourd’hui, je me consacre entièrement à l’écriture. Chaque jour, j’écris un poème sous forme de haïku. En 2020, j’ai écrit deux nouvelles. Et depuis 2018, je travaille d’arrache-pied sur un roman dont l’échéance est prévue pour ce printemps.

Ma nouvelle en quelques mots

Une adolescente, victime de harcèlement dans son établissement scolaire, découvre qu’elle a été filmée sur Snapchat à son insu, ce qui la place dans une situation compromettante vis-à-vis des autres élèves et de sa famille si jamais celle-ci l’apprend. Pour fuir cette situation, qu’elle juge insupportable, elle se réfugie au bord de l’eau et tente d’échapper à son destin.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Cette nouvelle est née d’une tentative de suicide, bien réelle, dans mon entourage, et de la souffrance vécue par des jeunes, victimes de harcèlement en milieu scolaire. Comme Évaëlle, 11 ans, qui s’est pendue dans sa chambre en 2019. Ce texte est sorti de moi, en tant qu'auteure, avec la même violence que celle éprouvée par mon personnage.

Les premières lignes de ma nouvelle

C’était un matin jaunâtre, de septembre, où l’école Marguerite-Bourgeois bruissait de rires, de cris hués par des adolescents en quête d’identité et retrouvant leurs camarades après des vacances plates, partagées entre leurs parents, des hommes et des femmes "bien", dans la quarantaine, qui essayaient tant bien que mal d’inculquer des valeurs à leurs enfants, et leurs copains, pour la plupart idiots, mais sans lesquels l’été aurait été assurément mortel. Chaque année, dans cette noble institution, des élèves s’amusaient à harceler les plus faibles en usant de méthodes plus ou moins orthodoxes, mais qui leur donnaient le sentiment d’être des rois, des reines, le temps d’une revanche sur leur vie de merde et leurs complexes d’adolescents limite asociaux. Une citation de :Extrait de Retour à Goodlands, de Nicole Defoy

