Chaque renard défend sa peau, de Stef Matte

Qui suis-je?

Vous connaissez le genre de gars qui se résume en trois mots : passion, cinéma, folie, et qui se demande toujours comment se présenter? Je viens d’un patelin, Saint-Charles-Borromée, où j’ai écrit mes premiers textes, inspirés par les plus grands de l’horreur et de la science-fiction. Jeune adulte, j’ai taquiné l’humour avec le théâtre d’été, où je me moquais avec délice des travers de la société. Puis, un jour, comme la foudre sur le paratonnerre, j’ai été frappé par une belle brunette, ma muse. J’ai viré sur un 10 cennes et j’ai authentifié l’artiste en moi. Comédien, coach, prof, scénariste, cinéphile. La verve de Cyrano. La drôlerie de François Perrin. La naïveté de Charlot. La froideur de Corleone. Ça, c'est moi. Mon nom est Stef.

Ma nouvelle en quelques mots

Angleterre, 1882. Par une nuit froide d’automne, deux détrousseurs de cadavres déterrent le corps d’une baronne pour y voler son émeraude. Mais la convoitise rend fou, et chacun se bat pour posséder le précieux bijou : Edgar le futé, Howard le benêt, Ben le gardien et même les renards du cimetière.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Mon père était projectionniste au cinéma. Grâce à lui, j’ai découvert très jeune les films de la Hammer et les monstres de la Universal. Pour comprendre le genre, j’ai lu tous les romans gothiques qui me tombaient sous la main, dont Edgar Wallace. Adolescent, j’ai dévoré les romans de Stephen King et les Contes de la crypte. Aujourd’hui, je consomme de l’horreur sous toutes ses formes. Mes livres et mes films ont influencé mes écrits, un doux mélange de moderne et de vintage.

Les premières lignes de ma nouvelle

L’almanach du peuple l’avait prédit : pluie diluvienne, vents féroces, sécheresse en juin, gel prématuré dès octobre. La Reine Victoria, imposante de corps et d’idées, lança même un message touchant aux habitants de la nation, leur octroyant quelques royaux conseils pour vaincre le froid et la famine : "Messieurs, Mesdames, mon peuple, ma fierté. Que vos hangars débordent de charbon et vos huches de pain." L’année fut misérable, maudite, selon certains, puisque débutée par un attentat envers la Reine. Imaginez, du fait qu’un fou avait osé tirer sur notre chère Victoria, pauvreté, violence, prostitution, hausse des prix du charbon et arnaques de tous genres seraient notre quotidien. Une citation de :Extrait de « Chaque renard défend sa peau », de Stef Matte

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.