Chant du chardonneret élégant, de Mokhtar Liamini

Qui suis-je?

Je suis né à Alger et j'y ai vécu jusqu’à l’âge adulte avec la mer Méditerranée omniprésente. À mesure que je grandissais, j’ai vu ce magnifique pays changer et sombrer dans l’épouvante. Mais j’ai eu la chance de grandir dans une famille aimante, à l’abri des tempêtes, pouvant à loisir observer la nature humaine dans ses passions les plus belles et les plus repoussantes. Mon diplôme d’ingénieur en poche, je suis arrivé un mois de septembre à Sherbrooke pour continuer mes études et, 20 ans plus tard, je peux le dire : j’ai connu le Québec d’abord par la musique, ensuite par le cinéma et les livres et, finalement, par le théâtre. Entre-temps, j’ai pris pays en prenant femme et eu la joie de voir arriver de beaux enfants dans ma vie. Je suis chercheur la plupart du temps et poète à mes heures, et, comme dirait Leloup : à quoi je joue...?

Ma nouvelle en quelques mots

C’est l’histoire de deux hommes qui s’aiment, dans un pays où ça ne se fait pas. C’est aussi l’histoire d’un fils qui comprend mieux son père et d’un chant qui s’élève au-dessus de tout.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Enfant, j’ai acheté pour quelques dinars un jeune chardonneret. Affaibli par sa capture, il est devenu plus tard un grand chanteur. Pour le reste, j’ai puisé dans mes souvenirs d’enfance, les passions et contradictions humaines et le don qu’ont les Algérois pour conter une histoire et l’enjoliver.

Les premières lignes de ma nouvelle

Vingt dinars, c’est le prix que j’ai vendu le chardonneret à Sadek. Vingt dinars, c’est très peu, c’est vingt centimes d’euros, le prix de quelques bonbons, je ne sais pas combien c’est en dollars canadiens. Je l’ai vendu aussi peu cher parce que je croyais qu’il allait mourir. Je t’explique, je chassais avec de la glu, et quand on chasse avec de la glu, on n’a pas beaucoup de temps pour venir libérer l’oiseau. S’il passe trop de temps collé sur la branche, il s’affaiblit terriblement à s’agiter dans tous les sens pour se libérer et même s’il est vivant quand on le décolle, il finit par mourir dans les jours qui suivent. Celui-là je l’ai trouvé épuisé mais il n’est pas mort comme je m’y attendais. Une citation de :Extrait de « Chant du chardonneret élégant », de Mokhtar Liamini

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.