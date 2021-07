La C.-B. désormais menacée par les trois principaux variants du nouveau coronavirus

L’apparition du variant brésilien dans le paysage pandémique de la Colombie-Britannique préoccupe des experts, qui rappellent l’importance de maintenir les restrictions en vigueur et de mener une campagne vaccinale rapide et massive.

Je suis extrêmement inquiète , dit la professeure en biologie à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) Sarah Otto.

Le variant, aussi connu sous le code P1, est devenu rapidement prédominant dans plusieurs régions du Brésil. Dans l’État de l'Amazonas, situé dans le nord de ce pays, il est à l'origine de 91 % des infections, selon des sources locales.

Non seulement il est plus transmissible, mais il aurait un fort taux de réinfection, pouvant atteindre 60 %, selon la professeure, qui espère que davantage d’études seront menées dans les autres pays qui l’ont vu apparaître sur leur territoire.

Avec le recensement de 13 premiers cas du variant originaire du Brésil, la Colombie-Britannique fait maintenant face aux trois principales mutations du coronavirus qui cause la COVID-19. Les infections dues à ces variants sont en cause dans 576 cas dans la province.

Les cas actifs dus aux nouveaux variants du virus ont explosé en une semaine, selon la Dre Otto, passant de 12 vendredi à 113 mardi.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Une vaccination plus rapide, plus énergique

La campagne de vaccination doit être plus énergique, plaide le professeur au département des sciences biologiques de l’UQAM Benoit Barbeau, pour s’assurer qu’on protège au maximum le plus grand nombre [de personnes] .

Sans la pression causée par le vaccin et l’immunité collective, le virus continue d'évoluer, explique l’expert en virologie. Or, il faut l’empêcher de se propager dans la population avant qu’il n’acquière d’autres propriétés qui le rendraient moins sensible aux vaccins.

Sur ce point, le professeur apporte une précision : des études de laboratoire démontrent que certains variants seraient moins susceptibles aux anticorps , mais on ne peut pas dire que les vaccins ne sont pas efficaces contre ces variants.

On considère que la réponse immunitaire qui est engagée lorsqu’on reçoit le vaccin est assez forte et qu’on limiterait les symptômes sévères , dit-il.

Il y a encore beaucoup d’incertitudes, reconnaît la Dre Otto.

Nous recevons des rapports tous les jours et les informations sont toujours mitigées. Une citation de :Sarah Otto, professeure en biologie à l'UBC

Par exemple, le vaccin d'AstraZeneca serait plus efficace contre le variant P1 (Brésil), alors que ceux de Moderna et Pfizer-BioNTech sont plus efficaces contre le variant B.1.1.7 (Royaume-Uni)), précise-t-elle, ajoutant toutefois que les données manquent à l’heure actuelle.

Maintenir les restrictions

Les deux experts s’entendent pour dire que la Colombie-Britannique a relevé le défi du séquençage. La province a intensifié la recherche des contacts et ils sont enregistrés très rapidement, c'est vraiment bon à savoir , dit la Dre Otto. La Colombie-Britannique a bien répondu , croit pour sa part Benoit Barbeau.

La province a rapidement cherché à augmenter sa capacité de dépistage et s’est munie d’une technologie lui permettant de rapidement évaluer chaque échantillon positif.

Une fois que les personnes atteintes d’un variant ont été identifiées, il faut s’assurer qu’elles ne propagent pas le virus, rappelle la Dre Otto.

Avec les variants, je dirais que, si on a été susceptible d’être infecté, même sans symptômes, on doit s'isoler. Une citation de :Sarah Otto, professeure en biologie à l'UBC

La santé publique de la Colombie-Britannique entrevoit la possibilité d’assouplir certaines restrictions sanitaires contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

Pas de relâchement des mesures avant l’été

La médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, a fait bien des heureux en annonçant que les mesures restrictives pourraient être levées dès les prochaines semaines.

Sarah Otto demeure sceptique. Au contraire, nous devons nous préparer à une autre série de restrictions , prédit-elle.

Je pense que ce qui va se passer, c'est que nous verrons une explosion de cas, et nous aurons plus de restrictions avant l'été. Le déploiement du vaccin ne sera pas assez rapide en Colombie-Britannique pour empêcher l'augmentation des cas.

Une fois que nous aurons injecté ces vaccins parmi la population, la situation s’atténuera à nouveau , affirme-t-elle.

Avec des informations d'Alexandre Lepoutre