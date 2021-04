Qui suis-je?

Je suis étudiant en deuxième année au baccalauréat en relations internationales et droit international à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). J’écris occasionnellement pour Sors-tu.ca, Le Délit (Université McGill) et Le Pigeon Dissident (Droit – Université de Montréal) sur divers sujets : politique, musique, société, cinéma…

Ma nouvelle en quelques mots

Seul et en vacances dans un tout-inclus, le narrateur, étudiant en cinéma, passe son séjour à boire des rhum and Coke. Emprisonné dans ses propres pensées, il est à la recherche d’une quelconque aventure qui pourrait agrémenter son séjour.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Ma principale inspiration est mon unique expérience dans un tout-inclus, qui m’a laissé un goût doux-amer. Je pourrais aussi mentionner l’exploration des mécanismes d’introspection, qualité qui est trop souvent négligée. Dans la même veine, le désir de toujours vouloir se prouver et le sentiment de toujours être jugé sont des phénomènes (collectifs) qui me hantent quotidiennement. À cela, saupoudrez mon amour inconditionnel du cinéma moderne et mon admiration pour la surprise et les parodies.

Les premières lignes de ma nouvelle

"You're welcome."



Elle ramasse mon verre qui contenait mon deuxième rum & Coke de la journée avec la nonchalance partagée par la majorité des employés de la place. Elle repart errer je sais pas trop où avec son plateau rempli de verres, et moi je continue ma lecture en me bronzant. Mon maillot est peut-être un peu trop petit, mais je trouve que ça me donne un style. Un style fif, que tu me diras. Plus un style Burt Lancaster dans Tant qu’il y aura des hommes, que je te dirais. Oh et puis je m’en fous de ce que les gens pensent de mon maillot. C’est pas comme s’il y avait quelqu’un que je connaissais ici. Une citation de :Extrait de « Rum & Coke », de Philippe Granger

