Les heures venues, de Roxane Mercier-Boucher

Qui suis-je?

J’ai terminé une maîtrise en création littéraire à l’Université de Montréal en 2015, qui s’est valu la bourse Sylvia-Pardo pour le meilleur mémoire portant sur l’écriture des femmes ou abordant des questions féministes. J’ai de plus fait des études en scénarisation à l’UQAM et réussi à me dénicher quelques contrats comme scénariste en télévision jeunesse. Deux de mes nouvelles, Animal et Toile, ont été publiées dans la revue Zinc. Une troisième nouvelle, Dark Continent, sera prochainement publiée dans la revue Bosquet. Pendant plus d’un an, j’ai travaillé comme directrice d’un OSBL avant de finalement décider de me consacrer totalement à l’écriture. Récemment, j’ai reçu une bourse du Conseil des arts du Canada pour l’écriture d’un roman; j’y ai vu le signe que ma décision n’était peut-être pas complètement farfelue. Actuellement, mon temps est donc presque entièrement divisé entre l’écriture de mon premier roman et ma petite fille, qui a commencé sa maternelle en pleine pandémie mondiale.

Ma nouvelle en quelques mots

Louise, qui est entrée dans la puberté, découvre qu’elle a un pouvoir sur le monde oppressif qui l’entoure.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Je me suis inspirée du mythe misogyne de la femme fatale, dangereuse parce que naturelle, et j’ai voulu en faire une réappropriation positive.

Les premières lignes de ma nouvelle

Quand la noirceur épaisse de la nuit s’étendait sur la plaine, la petite lampe à l’huile de Louise créait des ombres sur le mur de sa chambre. Alors seule, elle pouvait jouer avec elles. Il y avait des asticots dans la farine. Louise avait toujours trouvé les lueurs matinales exaltantes, alors qu’elle préparait le pain du soir, comme chaque fois. Elle aimait aussi la nuée de poussière, volatile, qui dansait autour d’elle. Sa chemise de nuit en lin blanc, émoussée par les années, ne flottait plus autour d’elle comme une tunique de pape. Elle tombait différemment sur les vagues improbables de son corps. Des formes trop pleines sur un corps si jeune, disait-on. Une citation de :Extrait des Heures venues, de Roxane Mercier-Boucher

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.