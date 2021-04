Un cri, de Pascal Blanchet

Qui suis-je?

Je suis un auteur à tout faire. J’écris surtout des scénarios pour la télé, mais aussi des textes de toutes sortes : théâtre musical pour enfants ou notes de programme, entre autres. C’est un travail passionnant, mais j’y suis le plus souvent au service des idées des autres. De plus en plus, je me garde du temps pour écrire mes histoires. En 2014, j’ai été finaliste au concours de nouvelles Napoli Racconta de l’Université L’Orientale de Naples. En 2018, ma nouvelle Max, la tempête et moi a fait partie des cinq textes finalistes du concours de Radio-Canada. En 2020, une autre nouvelle, Nocturne à la tête de chat, a remporté le premier prix du concours annuel organisé par XYZ. La revue de la nouvelle. J’ai un roman en cours, j’espère le terminer bientôt, pour pouvoir commencer le prochain!

Ma nouvelle en quelques mots

Dans la forêt au bout du village, qu’est-ce qu’on entend? Le cri des corneilles dans les épinettes, la voix d'un jeune ténor qui se cache pour chanter, mais aussi le halètement d’un assassin en fuite…

Ma source d’inspiration pour ce texte

L’été dernier, la pandémie forçait plusieurs de mes amis artistes à se « réinventer ». Certains retournaient dans leur patelin, d’autres envisageaient de mettre de côté leur passion… Et pendant ce temps, dans les journaux et à la télé, des images déchirantes d’une mère qui pleurait ses enfants assassinés. De mon côté, je profitais d’un ralentissement au travail pour écrire. Fasciné par ce que j’entendais, j’ai eu envie de mélanger toutes ces vies…

Les premières lignes de ma nouvelle

Un client m’a dit tantôt que la nuit du meurtre, il a entendu par sa fenêtre ouverte un cri venir de la forêt. Moi, je n’ai pas entendu crier. Ma fenêtre était fermée, car j’écoutais des airs d’opéra. À force d’étudier le chant, j’ai compris que pour plusieurs sopranos, ténors, ou barytons, l’opéra n’est rien d’autre qu’un cri qui n’a pas été poussé, le leur ou celui de quelqu’un d’autre. Combien de jeunes chanteuses qui m’ont raconté des agressions ou des traumatismes, vécus par elles-mêmes ou par leur mère, se retrouvaient dans une faculté de musique sans nécessairement avoir un talent remarquable ni des résultats encourageants. Une citation de :Extrait d'Un cri, de Pascal Blanchet

