Qui suis-je?

J’ai publié mon premier recueil de nouvelles, Les trains sous l’eau prennent-ils encore des passagers?, en 2015. En 2017 et 2018, mes poèmes m’ont valu respectivement la deuxième, puis la troisième place au Prix de poésie Geneviève-Amyot. J’ai publié plusieurs textes en revues, notamment dans Moebius et EXIT, et je fais partie depuis 2020 du comité de rédaction de XYZ. La revue de la nouvelle. Je poursuis actuellement des études doctorales en lettres, profil création littéraire, à l’Université du Québec à Rimouski. En parallèle, j’ai divers textes en chantier, dont un roman et un second recueil de nouvelles.

Ma nouvelle en quelques mots

Une jeune femme raconte la difficulté d’établir un lien avec sa mère, qui jure avoir été, des années auparavant, enlevée par des extraterrestres.

Ma source d’inspiration pour ce texte

J’ai toujours été fascinée par les récits sur le paranormal, par la force de conviction de ceux qui y croient, de même que par l’absolu déni de ceux qui n’y croient pas. Ma nouvelle ne cherche pas à prendre position ou à départager le possible de l’impossible. Elle se concentre plutôt sur une relation, sur la position hésitante d’une fille qui se demande s’il faut absolument croire l’entièreté du récit de sa mère pour tisser un lien avec elle.

Les premières lignes de ma nouvelle

Je choisis toujours le cœur de la nuit pour me rendre à la plage. À cette heure, elle est déserte et je peux mieux sentir l’étendue de l’espace devant moi, l’ampleur de ce que je ne toucherai jamais. Je me sens bien dans ce vide pesant. Surtout quand le ciel comme ce soir est couvert et que, sur cette parcelle de territoire où l’homme n’a pas encore planté ses feux, il demeure possible de croire à une obscurité parfaite. Une citation de :Extrait de Parmi les ombres, de Joanie Lemieux

