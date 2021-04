L'heure sombre, de Jacob Riverin

Qui suis-je?

Je suis né à Chicoutimi en 2002 et y ai passé toute ma vie. À la naissance, j’ai été assigné de sexe féminin, et après un long processus d’acceptation de soi, j’en suis récemment venu à assumer mon identité de genre, ce qui fait aujourd’hui de moi un homme transgenre. Je m’appelle Jacob Riverin et je suis passionné par tout ce qui touche à l’art, que ce soit la musique, le cinéma, le théâtre, la littérature ou les arts visuels. J’écris des histoires et des courts récits depuis le primaire. Je suis finissant au programme en arts, lettres et communication du Cégep de Chicoutimi et inscrit dans un programme de littérature à l’Université de Montréal. Le rêve pour moi serait de devenir romancier et de rejoindre la table des grandes plumes québécoises.

Ma nouvelle en quelques mots

L’heure sombre raconte l’histoire d’un adolescent de cinquième secondaire qui, après avoir accumulé des années de souffrance, commet une tuerie en milieu scolaire le soir de son bal de fin d'études.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Cette idée de récit m’est venue lorsque j’étais moi-même en dernière année de secondaire. Mon adolescence ayant été une période de ma vie particulièrement lourde, l’écriture était mon seul exutoire. L’heure sombre est comme la libération de toutes les frustrations que le petit adolescent que j’étais avait intériorisées. Lorsque j’ai entendu parler du concours de Radio-Canada, j’ai ressorti cette histoire de mon tiroir et je l’ai peaufinée pour en faire ce court texte.

Les premières lignes de ma nouvelle

L’alarme de mon réveil me parut particulièrement éreintante en cette matinée dépourvue de la lumière bienfaisante du soleil; l’humeur de mère Nature coïncidait toujours avec mes émois, semble-t-il. La tempête avait fait rage à l’intérieur comme à l’extérieur. Un désordre sans précédent régnait dans cette chambre qui fut le théâtre d’une nuit d’insanité. Les rideaux étaient tirés, bloquant toute lumière; seule une faible lueur provenant de ma lampe de nuit éclairait mon visage – un visage qui n’était plus le mien. Dans mon esprit agité avait germé une idée effroyable, une pensée de celles que l’on dit impensables, de celles dont on ne revient pas. Une citation de :Extrait de L'heure sombre, de Jacob Riverin

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.