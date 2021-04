Le fer dans ma chair, d'Ariane Hivert

Dès que j'ai su lire, j'ai aimé la lecture, la littérature. À 7 ans, je dévorais tous les romans de Lucy Maud Montgomery. À 9 ans, j'écrivais mes propres histoires. J'ai longtemps cru que les livres étaient ma passion, avant de réaliser que l’essence de tout se trouvait dans les mots. Je suis maintenant rédactrice professionnelle, domaine où la quête du mot juste est tout aussi importante que dans mes projets littéraires. Le métier d'auteur est malheureusement une occupation solitaire; je profite donc de toutes les occasions pour m'impliquer dans des projets collaboratifs. Puisque je suis de nature casanière, les histoires, les miennes ou celles d'autres auteurs, m'offrent une fenêtre sur des univers variés, me permettent de voyager dans le temps, l'espace et l'imagination.

Comme de nombreuses femmes avant elle, elle veut être maman. Son chemin est parsemé d'embûches : la stérilité, les opérations, les doutes, le deuil. Comment réconcilier la pression sociale, la trahison de son propre corps et son désir d'être heureuse, tout simplement?

Je suis passée par là, la fécondation in vitro. C'est une épreuve. Il y a la douleur physique, oui, mais c'est aussi une douleur mentale, émotionnelle. Et on n'en parle pas. C'est encore tabou d'avouer qu'on ne peut pas avoir d'enfant. D'en vouloir alors qu'on forme un couple homosexuel. Ou encore de choisir d'avoir une vie différente. J'ai voulu dire à toutes ces personnes qui vivent une relation complexe avec la parentalité : vous n'êtes pas seuls.

J’ai une cicatrice, là, une ombre sur ma peau, une trace de mes épreuves, un rappel de ma faiblesse. Sombre, indélébile. Même quand je ferme les yeux, elle est là, sous mes doigts. Un endroit tendre, fragile. Dès le début, Jess et moi savions qu’être parents ne serait pas un jeu d’enfant. Il y a d’abord eu l’insouciance – on est encore jeunes, on a le temps. Puis le désir – j’ai envie d’être maman… et si on essayait? Et la colère – pourquoi est-ce si difficile, si artificiel? Et finalement l’acceptation, amère et silencieuse.

Une citation de :Extrait du Fer dans ma chair, d'Ariane Hivert