Machinerie, de Jean Grandmont

Qui suis-je?

Je suis né à Sorel il y a trop longtemps et ma mère voyait en moi un génie. Le primaire n’a pas été facile quand est arrivée la division des fractions. Le secondaire, marathon en altitude, laborieux tout du long. Au cégep, j’ai été aussi structuré que le vol d’un papillon blanc. L’université, j’y ai passé les années suivantes à écouter plaisamment les savants m’entretenir philosophie et littérature. Mais il faut bien gagner sa vie. Enseignant mon cœur au secondaire, aux cinq niveaux et dans bien des matières, puis au collégial à corrompre la jeunesse bien gentiment et dans la joie, la très grande majorité du temps, j’ai travaillé sans peine. Entre-temps, un amour duquel en naîtront trois flambant neufs. Depuis quelques jours, à la suggestion d’une maladie qui ne promet rien de bon, mais empêche peu pour le moment, je retire mes billes dare-dare.

Ma nouvelle en quelques mots

Une petite famille d’agriculteurs s’applique à faire ce qu’elle aime : nourrir la terre pour nourrir le monde. Dans ce contexte, la machinerie agricole leur est aussi indispensable qu’accoutumée. L’esprit en paix, le cœur à l’ouvrage, ils œuvrent. Mais avec les gens sans histoire également, la vie sait parfois être chienne.

Ma source d’inspiration pour ce texte

De bons amis vivent au cœur de terres agricoles. Lui est attaché à celles de ses parents; elle, infirmière, est éprise de campagne. Un de ces soirs, ils racontent l’accident survenu juste en face de leur jolie maison bleue qui donne direct sur le rang.

Les premières lignes de ma nouvelle

Nous autres, sur la terre, on vient au monde dans la machinerie. Ma mère peut embarquer aussi bien que mon père sur n’importe lequel de nos tracteurs pour semer, labourer, faucher. Pas de différence, pas de complexe! Mon frère et moi étions encore loin d’une première poussée d’acné que déjà on savait donner du gaz, tenir la roue, parquer la machinerie au pouce près dans les granges et apprécier l’odeur de l’huile à moteur quand elle est chaude. Une citation de :Extrait de « Machinerie », de Jean Grandmont

