Le lecteur, de Nathalie Hébert

Je suis née et j'ai grandi à Lévis. J’ai fait une mineure en études françaises à l’Université de Montréal, puis un certificat en littérature à l’Université Laval. Il s’agit de ma première nouvelle et de ma première participation à un concours littéraire.

Un homme reçoit un invité à qui il demande de lire un texte qu’il a écrit. Lecteur obligé, et personnage du récit, celui-ci devient prisonnier d’une réalité qui ressemble dangereusement à la fiction.

Mon expérience de l’anxiété m’a menée à vouloir décrire un discours intérieur négatif et envahissant, et son impact sur les capacités relationnelles.

Tu entres Je t’invite à me suivre dans la cuisine et à t’asseoir Je suis inquiet Je ne sais pas quel est mon visage aujourd’hui Est-ce qu’il a ce regard fixe et inquiétant ou s’il est souriant comme je le voudrais tant J’essaie d’être amical



– Café? Thé? Verre d’eau?



Tu n’acceptes rien et je suis presque soulagé j’ai d’autres projets pour toi

Une citation de :Extrait de « Lecteur », de Nathalie Hébert