Mort de Joyce Echaquan : la communauté de Manawan se tourne vers l’ONU

Le vice-chef au Conseil des Atikamekw de Manawan, Sipi Flamand, a indiqué en entrevue à l’émission Toujours le matin, à Trois-Rivières, qu’une requête sera transmise lundi prochain, en pleine Journée internationale des droits des femmes, à différentes instances onusiennes, dont au rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones.

Je crois que c’est maintenant rendu là, de faire pression au niveau international pour faire connaître le racisme systémique que vivent les Autochtones et les femmes autochtones au Canada , a expliqué Sipi Flamand.

Sipi Flamand a dit déplorer que le gouvernement du Québec n’ait à ce jour pas reconnu la présence de racisme systémique au Québec.

Il a expliqué que si le gouvernement provincial avait adopté le principe de Joyce, élaboré par la nation atikamekw et récemment adopté par l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), le recours aux Nations unies aurait peut-être été écarté.

Le Principe de Joyce

À la suite de la mort tragique de Joyce Echaquan, une Atikamekw, à l'hôpital de Joliette, le Conseil des Atikamekw de Manawan et le Conseil de la Nation Atikamekw ont déposé l'automne dernier un mémoire auprès des gouvernements fédéral et provincial définissant le Principe de Joyce, visant à garantir à tous les peuples autochtones le droit à un accès équitable aux services sociaux et de santé.