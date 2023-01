Viola Léger s’éteint à 92 ans

En 1972, à Montréal, Antonine Maillet présente sa pièce La Sagouine jouée par la comédienne Viola Léger. Avec sa sagesse et son vieux français acadien, ce personnage fait l'effet d'une bombe pour le public québécois qui découvre une Acadie jusque-là inconnue pour plusieurs. Quarante ans plus tard, l’auteure Antonine Maillet, la comédienne Viola Léger et le metteur en scène Eugène Gallant nous racontent la petite histoire des débuts de la Sagouine, les défis, les surprises, les critiques et les louanges.