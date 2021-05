Les Canadiens, chefs de file du gaspillage alimentaire

C'est ce que révèle un nouveau rapport de l'ONU publié jeudi. Selon l'étude, chaque Canadien jetterait 79 kg (175 lb) de nourriture par année, soit 20 kg (44 lb) de plus que l'Américain moyen.

En 2019, trois millions de tonnes de nourriture ont ainsi trouvé le chemin de la poubelle au Canada.

Le rapport rédigé par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) estime à près d'un milliard de tonnes la quantité de nourriture gaspillée dans le monde en 2019 dans les commerces de détail, les restaurants et au sein des ménages. Il inclut dans le calcul des déchets alimentaires à la fois les parties comestibles et non comestibles (épluchures, noyaux, etc.) des aliments.

Le gaspillage individuel, qui provient des foyers, est responsable de la majorité des pertes de ces trois secteurs.

En tout, c'est près de 20 % de la nourriture produite dans le monde qui est ainsi gaspillée.

Le rapport  (Nouvelle fenêtre) ne tient toutefois pas compte des pertes liées à la production agricole, à la distribution et à la transformation.

Un problème qui ne touche pas que les pays riches

Le problème est immense. C'est coûteux aux niveaux environnemental, social et économique , a déclaré à l' AFPAgence France-Presse Richard Swannel, directeur du développement de l' ONG Organisation non gouvernementale britannique Wrap et co-auteur du rapport du PNUE.

Selon ses auteurs, le rapport présente la collecte, l'analyse et la modélisation des données sur le gaspillage alimentaire les plus complètes à ce jour .

Plus de 900 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année à l'échelle mondiale. Photo : Reuters / Ben Nelms

Des données pour l'année 2019 ont été recueillies dans 54 pays, développés comme à bas revenus.

Résultat des compilations, modélisées ensuite à l'échelle mondiale : 931 millions de tonnes d'aliments sont jetées par an, dans les restaurants, les commerces et par les ménages.

Et contrairement à une idée reçue, ces données montrent que le phénomène touche tous les pays, quel que soit leur niveau de revenu.

Jusqu'à présent, le gaspillage alimentaire était considéré comme un problème de pays riches. Mais notre rapport montre que dans chaque pays l'ayant mesuré, le gaspillage domestique est un problème. Une citation de :Clementine O'Connor, co-auteure du rapport

Selon l'ONU, près de 700 millions de personnes à travers le monde souffrent de la faim et 3 milliards n'ont pas accès à une alimentation saine. La population mondiale est estimée à 7,8 milliards d'individus.

À écouter Dans une entrevue à l'émission Tout un matin, le chercheur indépendant Éric Ménard explique que selon lui l'étude du PNUE est incomplète.

Pertes alimentaires et changements climatiques

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ( FAOOrganisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ) compile de son côté un rapport sur les pertes alimentaires, mesurées au niveau de la production agricole et de la distribution.

Selon ses chiffres, environ 14 % des aliments produits dans le monde sont perdus avant même de parvenir sur le marché, soit un montant de quelque 400 milliards de dollars par an, à peu près le PIBproduit intérieur brut de l'Autriche.

Si le gaspillage et les pertes alimentaires étaient un pays, il serait le troisième émetteur au monde de gaz à effet de serre , relève Richard Swannel. Il faut réparer le système alimentaire si on veut s'attaquer au changement climatique, et une des priorités c'est de s'occuper des déchets .

Lorsque ces déchets se retrouvent au dépotoir, leur processus de décomposition émet du méthane, un puissant gaz à effet de serre.

Un des objectifs de développement durable de l'ONU prévoit une réduction de moitié du gaspillage alimentaire, tant chez les consommateurs que dans les commerces de détail d'ici 2030.