Mort de Joyce Echaquan : de nouveaux postes pour des Atikamekw au CISSS de Lanaudière

Un nouveau poste d'adjoint au PDG et un siège au conseil d'administration réservés à des personnes issues de la communauté atikamekw font partie des mesures visant à « assurer un droit d'accès équitable et libre de discrimination aux services » au CISSS de Lanaudière annoncées jeudi par le gouvernement et les autorités régionales.

Les ministres des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, et de la Santé, Christian Dubé, la PDG par intérim du CISSS de Lanaudière, Caroline Barbir, et le chef Paul-Émile Ottawa étaient réunis en conférence de presse virtuelle pour l'occasion.

Cette annonce survient presque cinq mois jour pour jour après la mort de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. La femme atikamekw est morte le 28 septembre dernier après avoir été insultée de façon dégradante par des employées de l'hôpital. Peu de temps avant sa mort, elle avait diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo qui témoignait des propos offensants à son égard.

Toutes les employées impliquées dans l'événement tragique ont quitté l'hôpital, a souligné jeudi Mme Barbir, en précisant qu'en plus des deux soignantes congédiées, la chef du service des urgences était partie d'elle-même .

Création de nouveaux postes et formation obligatoire

Le PDG par intérim du CISSS a annoncé la création de nouveaux postes qui devront tous être pourvus par des personnes issues de la communauté atikamekw.

Ainsi, une nouvelle agente de liaison en sécurisation culturelle, Sophie Ottawa, est entrée en poste lundi dernier. Un deuxième poste sera ouvert bientôt, afin d'offrir un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à la communauté.

De plus, le CISSS de Lanaudière embauchera un nouvel adjoint au PDGprésident-directeur général pour les relations autochtones et un commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services pour recueillir les signalements de la communauté autochtone.

De son côté, le ministre de la Santé a annoncé qu'un siège au conseil d'administration du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux sera réservé à une personne atikamekw.

Enfin, tous les employés du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux devront obligatoirement suivre une formation dont le contenu sera approuvé par des membres de la communauté atikamekw.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière fera école, s'est félicité M. Dubé, qui a annoncé son intention de reproduire ce modèle à l'échelle du réseau, en s'adaptant aux particularités de chaque région.

M. Ottawa, chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, a applaudi ces changements, tout en affirmant cependant que ça fait longtemps que ces choses-là auraient dû être faites .

Il y a quand même eu des situations malheureuses qui avaient été rapportées par le passé , a-t-il souligné.

Maintenant, écoutez, on a décidé de s'engager dans ce processus-là parce que nos gens veulent retrouver foi et confiance au réseau et aux professionnels de la santé , a-t-il ajouté.

Le gouvernement Legault refuse cependant d'adhérer au Principe de Joyce qui vise à garantir à tous les Autochtones un droit d'accès équitable aux services sociaux et de santé.

Le nouveau ministre responsable de la lutte contre le racisme, Benoit Charette, n'a pas non plus reconnu l'existence du racisme systémique.