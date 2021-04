Cher, l’enseignement en français? Pas si vite, disent des professeurs de la Laurentienne

Ils permettent à [l'établissement] de bénéficier d’une subvention majeure - 12 millions de dollars par an - du Programme des langues officielles en enseignement du ministère du Patrimoine canadien, précisément pour offrir ces programmes en français , détaille le RPFRegroupement des professeur.e.s francophones de l'Université Laurentienne .

L'an passé, les subventions gouvernementales de l'Université Laurentienne s'élevaient à 86 M$, soit environ 40 % de ses revenus.

La sortie du RPFRegroupement des professeur.e.s francophones de l'Université Laurentienne s'inscrit dans le cadre du processus de restructuration sous supervision judiciaire de l'Université Laurentienne.

Celle-ci a notamment mis en cause de nombreux programmes avec de faibles niveaux d'inscription qui ne sont pas viables financièrement pour justifier son insolvabilité. L'établissement a également fait part de son intention de revoir son offre de cours afin de maintenir l'établissement postsecondaire à flot.

Pour les professeurs francophones, ce fut un signal d'alarme, selon Denis Hurtubise, membre du comité de coordination du RPFRegroupement des professeur.e.s francophones de l'Université Laurentienne et professeur de philosophie.

En français, on a un certain nombre de programmes plus petits. De facto, même si l'Université n'a pas parlé d'une attaque frontale contre les programmes français, dans les faits, ils sont particulièrement visés de par leur nature.