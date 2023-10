Guy Latraverse, figure immense de l’industrie culturelle québécoise, n’est plus

Le « père du show-business du Québec » n'est plus. Guy Latraverse, ex-producteur, agent et imprésario, est décédé samedi à l'âge de 84 ans.

Pionnier de l'industrie du spectacle québécois, il a lancé toute une génération d'artistes en plus d'avoir été l'artisan des plus grands événements de la scène au Québec.

Dans un hommage que lui avait rendu l'ADISQ en 2013, Dominic Champagne avait dit ceci :

On pourrait dire que Guy Latraverse est à l'histoire du show-business ce que René Lévesque a été à l'histoire de la politique, c'est-à-dire quelqu'un qui nous a menés à plus grand que nous-mêmes.

Il n'avait pas rêvé un tel destin. C'est Claude Léveillée qui lui a donné le nom d'imprésario en 1963. Je ne savais pas ce que cela voulait dire , relatait le producteur en riant.

Le chanteur, ami de sa sœur Louise, lui a confié la gestion de ses affaires alors qu’il n’avait que 20 ans et qu’il étudiait aux HEC. Claude Léveillée lui a offert 100 $ par mois.

De gestionnaire, il est bientôt passé à imprésario lorsqu’il a négocié à la hausse le cachet du chanteur pour un concert à la salle du Plateau.

Il a remis ça l'année suivante, en 1964, à la nouvelle Place des Arts. Claude Léveillée a été le premier chanteur québécois à y donner un concert. À guichets fermés.

Ouvrir en mode plein écran Le producteur Guy Latraverse au début des années 1960. Photo : Radio-Canada

Avec son air d’intellectuel Saint-Germain-des-Prés , Guy Latraverse a commencé à se faire un nom. Et à faire celui des artistes qu’il allait représenter, comme Robert Charlebois, Yvon Deschamps, Diane Dufresne, Jean-Pierre Ferland, pour n'en nommer que quelques-uns.

En 1968, il a produit L’Osstidcho pour une tournée qui s'est terminée à la Place des Arts en 1969.

Ouvrir en mode plein écran Robert Charlebois, Louise Forestier et Yvon Deschamps dans «L'Osstidcho». Photo : Radio-Canada

Dès 1964, il a amené Michel Fugain, Michel Sardou, Julien Clerc, Petula Clark, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Raymond Devos et Léo Ferré sur les scènes québécoises. Son réseau lui a permis de présenter plusieurs artistes du Québec en Europe.

Aznavour, c'était énorme, Michel Fugain, c'était pareil. C'est avec eux que je gagnais de l'argent, que je réinvestissais dans les carrières des Québécois , expliquait l'imprésario.

En 1974, il a réuni Robert Charlebois, Gilles Vigneault et Félix Leclerc dans le spectacle J'ai vu le loup, le renard, le lion sur les plaines d’Abraham, à Québec.

L’année suivante, sur le mont Royal cette fois-ci, il a fait l’histoire en présentant Une fois cinq avec Yvon Deschamps, Jean-Pierre Ferland, Robert Charlebois, Claude Léveillée et Gilles Vigneault.

Il a fait le pari des 100 jours à la Place des Arts pour Yvon Deschamps à la fin des années 1970. Et il a offert le stade olympique à Diane Dufresne pour Magie rose en 1984.

Cette nouvelle extravagance a eu raison du producteur qui, le soir du spectacle, s'est caché en larmes dans une des loges du stade.

S'est ensuite amorcée une descente aux enfers qui s'est terminée par un diagnostic de trouble bipolaire en 1986. Le lithium l'a ramené à la vie.

Guy Latraverse a dit par la suite que certaines de ses grandes aventures n’auraient probablement pas vu le jour s’il n’avait pas été bipolaire.

Relief

M. Latraverse a mis ses qualités humaines, créatives et philanthropiques au service de la santé mentale en créant l'organisme Relief – anciennement connu sous le nom de Fondation Revivre – pour aider et informer les personnes qui souffrent de troubles anxieux, de dépression ou de trouble bipolaire.

Il a aussi produit plusieurs spectacles du Refuge pour donner une visibilité aux jeunes de la rue et une tape dans le dos à Dan Bigras.

15:33 Hommage à Guy Latraverse en 2013.

À la télévision, il a produit les séries Samedi de rire, Le plaisir croît avec l’usage et Mémoire des boîtes à chansons. Il a inscrit Montréal aux FrancoFolies et a créé les galas du théâtre, du cinéma et de l’humour.

En 2013, le fondateur du gala de l’ADISQ a à son tour été salué par ceux qu’il avait mis en valeur.

La même année, il a signé, avec le journaliste Daniel Lemay, sa biographie Guy Latraverse : 50 ans de showbiz québécois.

Ce grand Montréalais était officier de l’Ordre du Canada ainsi que chevalier de l’Ordre national du Québec et de l'Ordre de la Pléiade.

Il affectionnait particulièrement le titre de pionnier-bâtisseur que lui avait donné la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ).

Je trouvais que cela me convenait bien, parce que je suis parti de zéro, moi […]. Quand j’ai fait Claude Léveillée en 1964 à la Place des Arts, j’étais un bâtisseur […]. C'est un titre que j'aime bien, parce que c'est ça, construire, c'est ça, bâtir.

Avec les informations de l'Ordre national du Québec, de l'organisme Relief et de L'Encyclopédie canadienne